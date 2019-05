Un nuovo Red Faction compare sul sito di Nvidia

Made in Italy : Zoppas - 'in Veneto per legnoarredo nuovo modello di filiera' : Mogliano Veneto (Tv), 29 mag. (AdnKronos) - "Insieme al presidente di Federlegnoarredo Emanuele Orsini e a Denise Archiutti (delegata di Confindustria Veneto per il legno-arredo), stiamo definendo in accordo con la Regione Veneto la prima policy di sviluppo settoriale. Inoltre, a valle dell'emergenz

Il nuovo sindaco (di destra) di Predappio non vuole più camicie nere in giro : "A Predappio sono tutti benvenuti se si comportano con educazione e rispetto. Sarebbe veramente una cosa auspicabile e apprezzata se la gente in visita alla nostra comunità venisse vestita 'in borghese' lasciando perdere camice nere, gagliardetti e simboli": questo il messaggio lanciato ai nostalgici del fascismo da Roberto Canali, neo sindaco del paese di poco più di 6mila abitanti dove è nato Benito Mussolini, passato per la ...

Tancredi Palmeri dichiara : 'Sarri è il nuovo allenatore della Juve - firmerà un triennale' : Arrivano conferme importanti in merito al possibile arrivo di Maurizio Sarri alla Juventus. A tal riguardo ha parlato il noto giornalista di Bein Sport Tancredi Palmeri, che nel suo consueto editoriale su Snai Italia, ha detto la sua sulla panchina bianconera, confermando una possibile intesa fra il tecnico toscano e la dirigenza bianconera. Le ultime indiscrezioni arrivate soprattutto dai media italiani sostengono infatti che la Juventus ...

Redmi K20 e K20 Pro : ecco il nuovo “flagship killer” dal prezzo più basso : Pochi giorni fa è stato confermato che l’azienda cinese Redmi, società controllata dal colosso Xiaomi diventato ormai un brand indipendente, avrebbe svelato in questi giorni il suo nuovo smartphone di punta. Scegliendo questa volta di puntare su quello che sarebbe diventato il suo primo dispositivo di fascia alta, in grado di competere con i principali marchi del settore con un prodotto dalle caratteristiche notevoli e dal prezzo ...

JWoww ha debuttato in pubblico con il nuovo fidanzato : il primo red carpet insieme : Ecco chi è il fidanzato della star di Jersey Shore The post JWoww ha debuttato in pubblico con il nuovo fidanzato: il primo red carpet insieme appeared first on News Mtv Italia.

È in edicola il nuovo numero di Wired dedicato al futuro : Come ogni tre mesi arriva in edicola il nuovo numero di Wired cartaceo, nel consueto formato bookazine a metà strada tra un libro e una rivista. Il numero estivo del 2019 è dedicato, come il Wired Next Fest, al futuro e alle sfide che dovremo affrontare nei prossimi anni. Nel suo editoriale, il direttore Federico Ferrazza spiega che stiamo vivendo un momento di grande cambiamento, accelerato dal digitale. Ma in che modo le tecnologie potranno ...

Speciale su Vasco Rossi su Rai2 con immagini dal backstage del nuovo tour - Tg2 Dossier presenta “Vasco - la mia storia incredibile” : Mentre si avvicina la data zero del VascoNonStop Live 2019, uno Speciale su Vasco Rossi su Rai2 dal titolo "Vasco, la mia storia incredibile" racconta la favola rock del Blasco durata oltre quarant'anni. Alla vigilia del nuovo tour, il rocker di Zocca racconta la sua incredibile storia dagli esordi ai giorni nostri a Tg2 Dossier, in una puntata a lui dedicata in onda sabato 25 maggio in seconda serata. Dall'infanzia, vissuta in parte in ...

Vivo Z5x è ufficiale - un nuovo sfidante per Redmi Note 7 e Realme 3 Pro : Il Vivo Z5x è ufficiale, tra i suoi punti di forza troviamo un batteria da 5.000 mAh e una memoria che arriva fino a 8 GB di RAM e 128 GB per lo storage. L'articolo Vivo Z5x è ufficiale, un nuovo sfidante per Redmi Note 7 e Realme 3 Pro proviene da TuttoAndroid.

La serie su Il Signore degli Anelli sarà il nuovo Game of Thrones? Amazon lancia l’erede della saga epica : È tempo di tornare nella Terra di Mezzo. Amazon lancia la serie su Il Signore degli Anelli, una nuova produzione epica ancora in fase di sviluppo che promette di essere l'erede di Game of Thrones. La saga fantasy targata HBO ha chiuso i battenti domenica con un finale molto controverso che ha diviso i fan. Per gli attori è tempo di voltare pagina, così come per il pubblico - e chissà, la serie su Il Signore degli Anelli potrebbe essere la ...

Fisco e redditi - ecco il nuovo calendario per pagare le tasse : Parte il 1° luglio con il primo versamento la corsa alla dichiarazione dei redditi per società e partite Iva. A questo percorso è dedicato Dichiarazioni24, l’iniziativa del Sole 24 Ore...

Redmi K20 avrà una batteria da 4.000 mAh - lo rivela un nuovo teaser ufficiale : Redmi ha appena pubblicato su Weibo una nuova immagine teaser confermando ufficialmente che il suo flagship K20 avrà una batteria da 4.000 mAh. L'articolo Redmi K20 avrà una batteria da 4.000 mAh, lo rivela un nuovo teaser ufficiale proviene da TuttoAndroid.

Trono Over - Rocco Fredella senza freni : la verità sul nuovo amore dopo UeD : Uomini e Donne Over, Rocco Fredella tra amore e polemiche: il Cavaliere bersagliato sui social network dopo che Rocco Fredella del Trono Over si è fidanzato in rete è scoppiato il putiferio perché in molti lo hanno accusato di aver preso in giro Gemma Galgani e di aver iniziato a frequentare la sua attuale compagna […] L'articolo Trono Over, Rocco Fredella senza freni: la verità sul nuovo amore dopo UeD proviene da Gossip e Tv.