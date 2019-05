Salvini difende Di Maio | ma c’è un motivo preciso…

Matteo Salvini difende ancora Luigi Di Maio - e attacca l'Europa : "C'è l'aumento dello spread, la richiesta di nuove tasse, la crisi delle banche...". Matteo Salvini torna a sottolineare la pressione dell'Europa sull'Italia. Ma non intende - spiega a 'Quarta repubblica' - prestare il fianco alle richieste della Commissione europea. Niente ipotesi di manovra bis, chi vuole mettere nel mirino i conti italiani - ha sottolineato anche ai fedelissimi - dovrà fare i conti con me. Dopo la battaglia sull'immigrazione ...

Salvini : Telecamere per difendere bimbi - anziani e disabili - altra promessa mantenuta! : Vittoria leghista. Sarà presto obbligatorio installare le Telecamere di sorveglianza in tutte le aule delle scuole dell’infanzia e in tutte

Il cardinale Müller difende Salvini e lancia accuse al Papa perché 'Dialoga con la Cina' : Matteo Salvini è stato il trionfatore delle elezioni europee, con la sua Lega al 34%: un risultato insperato per un partito che è stato letteralmente trascinato dalla campagna elettorale del suo numero uno. Una campagna, quella del Ministro dell'Interno, che, come al solito, è stata particolarmente convinta nei toni. Non sono mancati gli screzi persino con la Chiesa Cattolica, che lo ha particolarmente criticato per aver baciato il Rosario in ...

Nordio difende Salvini : 'Neanche a Berlusconi così tanti attacchi' : Carlo Nordio, ex pubblico ministero di Venezia, non ha mai espresso un parere allineato a quello di alcuni magistrati che hanno aperto inchieste nei confronti della politica messa in atto da Matteo Salvini, con particolare riferimento alla gestione dei flussi dei migranti. Il suo perciò può essere considerato un parere che merita di essere oggetto di riflessioni, considerato che si tratta di un esperto della materia giuridica che molto spesso ...

Vaticano - l'attacco di Alessandro Sallusti : "Ma che esclusiva del rosario?". Il direttore oggi difende Salvini : "Povera Italia, povera Chiesa: adesso le gerarchie cattoliche pretendono l'esclusiva dell'uso del marchio", sbotta Alessandro Sallusti su Twitter riferendosi al caso del rosario esibito durante il comizio a Milano dal leader leghista Matteo Salvini. Papa Francesco e il Vaticano, secondo il direttore

Migranti - Romeo (Lega) : “La vera carità cristiana è quella di Salvini. Con Orban e Trump difende nostre radici” : “Salvini è l’unico, insieme a Trump e Orban, che difende le radici cristiane nel mondo. Ma spesso e volentieri la Chiesa li attacca. La vera carità cristiana è quella che ha messo in campo Salvini, bloccando le ong“. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, dal capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo. Il senatore del Carroccio difende ...

Conte risponde a Giorgetti : “Gravissimo dubitare della mia imparzialità”. Salvini difende il premier : In un’intervista a La Stampa Giancarlo Giorgetti ha lanciato l’affondo al premier Giuseppe Conte, accusandolo di non essere imparziale e, anzi, parteggiare per il Movimento 5 stelle. Parole giudicate «gravissime» dal presidente del Consiglio, che sfida il sottosegretario leghista: «Se si mette in discussione l’operato del sottoscritto» i «percorsi ...

Salvini : per difendere Italia e italiani non ho paura di nessuno - porti restano chiusi : Roma – “Per i trafficanti di esseri umani i porti Italiani sono e rimangono chiusi. E se qualche procuratore vuole indagarmi o processarmi anche per questo, faccia pure! Per difendere l’Italia e gli Italiani, non ho paura di niente e di nessuno. #portichiusi”. Lo scrive su twitter Matteo Salvini. L'articolo Salvini: per difendere Italia e Italiani non ho paura di nessuno, porti restano chiusi proviene da RomaDailyNews.

Luigi Di Maio “Salvini difende la casta - non lo riconosco più” : Luigi Di Maio “Salvini difende la casta, non lo riconosco più” Periodo di crisi per il tandem Salvini-Di Maio. A ridosso del voto per le europee che potrà dare indicazioni ben precise sul futuro della coalizione di governo, i due vice-premier continuano a battibeccare e ad alzare la tensione. Le ultime schermaglie tra Di Maio e Matteo Salvini Salvini ha assicurato che il M5S è più in sintonia con il PD che con la Lega e ...

Di Maio-Salvini - nuovo scontro : «Ormai difende la casta». La replica : «M5S sembra il Pd» : Ancora tensioni tra M5S e Lega, con Di Maio che accusa Salvini di essersi spostato all'estrema destra, schierandosi a difesa della casta, e l'alleato che contrattacca rimproverando ai...

Salvini : “Noto troppi accoppiamenti tra Pd e M5s”. Di Maio : “Non lo riconosco più - ora difende la casta” : “Inizio a notare troppi accoppiamenti tra Pd e 5 stelle, troppa sintonia”. “Il leader della Lega non lo riconosco più. Ora difende la casta”. Si avvicinano le elezioni Europee e lo scontro tra i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio rimane continuo. Un botta e risposta a distanza con l’unico obiettivo di mostrare le differenze e giocare il tutto per tutto in vista del 26 maggio. Da una parte la strategia scelta ...

Mughini attacca il governo - ma difende Salvini : 'Cosa c'entra la parola fascista?' : L'appuntamento con le elezioni europee si avvicina. L'immediato seguito della tornata elettorale rappresenterà probabilmente una fase cruciale di quello che sarà il futuro del governo che, nel frattempo, continua a raccogliere pareri favorevoli e sfavorevoli. Alla seconda cerchia si iscrive il pensiero di Gianpiero Mughini, espresso in un'intervista rilasciata a The Huffington Post, proprio nel periodo in cui viene pubblicata la sua ...

Ridiscuteremo le sanzioni alla Russia e difenderemo il Made in Italy » - Salvini infiamma Montegranaro - Foto e Video - : ... in t-shirt azzurra nonostante la temperatura non certo estiva, con l'eloquente scritta 'Liberiamo le Marche' " tutto il mondo fa affari con la Russia, perché a rimetterci devono essere gli italiani? ...

'Vergognosi attacchi a Fontana' - Salvini difende il governatore indagato - : Roma, 8 mag., askanews, - 'Vergognosi attacchi all'uomo, all'avvocato, a un sindaco e a un governatore la cui onestà e trasparenza non sono mai state messe in discussione in tanti anni, né mai ...