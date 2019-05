Mi confermate leader?  Luigi Di Maio chiede un voto online

agi

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Luigi Diha chiesto una votazione on line sul suo ruolo didel Movimento 5 stelle all'indomani delle debacle alle elezioni europee. La domanda a cui rispondere è: "Confermi Luigi Dicome capo politico del MoVimento 5 Stelle?" Le votazioni sulla piattaforma Rousseau saranno aperte dalle 10 alle 20 di domani 30 maggio, spiega Disul blog.

