Crisi M5S-DiMaio | in sua difesa qualcuno che oggi non ti aspetteresti

M5s a pezzi - fronda su Di Maio. E sul caso Rixi si rischia la Crisi : A due giorni dalla disfatta alle europee le crepe nel M5S si aprono l’una dopo l’altra. Costringendo Luigi Di Maio a un supplemento di riflessione sul suo ruolo di capo politico e a un nuovo vertice ristretto ai fedelissimi (i capigruppo D’Uva e Patuanelli, i ministri Fraccaro e Bonafede). Paragone: ora serve un leader globale. Direttorio da votare sulla piattaforma Rousseau...

Briatore : "Avrei votato Salvini - ha fatto un lavoro incredibile. M5s? È più in Crisi della Ferrari" : “Per chi avrei votato alle europee? Per Matteo Salvini, perché è l’unico Ministro che, da quando conosco cosa succede in Italia, si è dato da fare, ha fatto un lavoro incredibile. Ora penso che debba iniziare a governare e smettere di andare sulle piazze, non si può stare sempre in campagna elettorale, ora c’è bisogno di governare questo Paese perché è un disastro”. Flavio ...

M5s - Livorno simbolo della Crisi. Le cause : dai “parcheggi blu” alla differenziata. Ora il Pd punta sul “fronte democratico” : Cinque anni fa Livorno si era risvegliata diversa dopo più di settant’anni: il rosso in città era quasi sparito, nessuno parlava più di destra e sinistra, Berlinguer e Gramsci sembravano solo un lontano ricordo. E a parlare di “rivoluzione” ci pensava uno sconosciuto ingegnere aerospaziale, Filippo Nogarin, che aveva trionfato parlando di verde pubblico, mobilità sostenibile, rifiuti zero e attaccando le “clientele e il malaffare” messe in piedi ...

M5s - Livorno simbolo della Crisi nata anche dal patto nazionale con Salvini. E ora il Pd punta sul “fronte democratico” : Cinque anni fa Livorno si era risvegliata diversa dopo più di settant’anni: il rosso in città era quasi sparito, nessuno parlava più di destra e sinistra, Berlinguer e Gramsci sembravano solo un lontano ricordo. E a parlare di “rivoluzione” ci pensava uno sconosciuto ingegnere aerospaziale, Filippo Nogarin, che aveva trionfato parlando di verde pubblico, mobilità sostenibile, rifiuti zero e attaccando le “clientele e il malaffare” messe in piedi ...

Luigi Di Maio - i sondaggi segreti sulla scrivania del M5s : "La soglia di sicurezza" per evitare la Crisi : I sondaggi sono banditi, ma Matteo Salvini e Luigi Di Maio li hanno ben presenti sulle loro scrivanie. E stando a quanto dichiarato ultimamente dal leader della Lega, si potrebbe parlare di "allarme rosso" per il Capitano. Leggi anche: "Perché devi cambiare". Salvini, retroscena sul sondaggio segret

Crisi GOVERNO - GIORGETTI 'ESAUSTO' DEL M5S/ 'Se liti proseguono - dopo le Europee...' : CRISI di GOVERNO in vista? Giancarlo GIORGETTI, numero due della Lega, sottolinea: 'Con questi litigi impossibile andare avanti con M5s'.

Sicilia : Crisi vitivinicola - interrogazione Lombardo (M5S) 'Conte intervenga'' : Palermo, 14 mag. (AdnKronos) - "Grandi giacenze, prezzi bassi e disparità tra la raccolta dichiarata e il vino prodotto. Sono queste alcune delle emergenze del settore vitivinicolo Siciliano"." Per conoscere quali misure il governo nazionale intenda adottare per uscire dal tunnel", il deputato M5S a

DALLA CINA/ La prossima Crisi che spiazza tutti - dal Pd-M5s a Lega-FI : L'impasse pericoloso della situazione italiana viene dal fatto che Pd, FI, Lega e M5s pensano sul brevissimo termine. Lo scenario

Nando Pagnoncelli - sondaggi alla mano : 'Perché non ci sarà la Crisi '. 'Il 25%' - la verità su Lega e M5s : Ma a differenza di quanto molti ripetono in queste settimane, è proprio lo scenario di grande incertezza politica ed economica dei prossimi mesi ad allontanare l'ipotesi di una crisi. 'Ci saranno da ...

Nando Pagnoncelli - sondaggi alla mano : "Perché non ci sarà la Crisi ". "Il 25%" - la verità su Lega e M5s : sondaggi alla mano, Nando Pagnoncelli cambia il quadro: niente crisi di governo, niente rottura. Al Corriere della Sera il sondaggista sottolinea il peso dell'opinione pubblica sul futuro dell'esecutivo, che "gode ancora di un sostegno molto forte" tra gli elettori. Gli italiani "hanno capito che no

Amministrative - la Crisi M5S : solo un candidato sindaco ogni 13 Comuni : ... Basilicata e Sardegna , lo stesso Di Maio aveva ammesso: «È necessario arrivare sempre alle Amministrative con un percorso che preveda un lavoro sul territorio fatto di incontri con categorie, mondo ...

"Conte super partes - non pro-M5S Governo? Niente Crisi dopo il voto" : Province. Autonomia regionale. Voto in Sicilia. Senza dimenticare il caso Siri. Ogni giorno ci sono motivi di tensione all'interno della maggioranza. Come si fa a governare in questa situazione? "Abbassando i toni. Io continuo a dirlo, abbassando i toni perché così... Segui su affaritaliani.it

Lega-M5S vicini alla Crisi. Ma il vero motivo di scontro non è il caso Siri - ma la prossima Legge di Stabilità : Il nostro Paese è entrato in 'recessione tecnica' La nostra economia è scivolata in recessione tecnica proprio per colpa dei gravosi impegni economici presi dal governo e che rischiano di mandare in ...

M5S-Lega - affrontare la Finanziaria o la Crisi. Il bivio degli alleati - senza più alibi - : Il problema che dovranno risolvere non è legato ai casi giudiziari di questi giorni e nemmeno ai nodi programmatici che si sono aggrovigliati: se ci sarà la volontà politica, li scioglieranno; ...