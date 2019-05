Ci sono | un italiano | uno spagnolo | un tedesco e un argentino Paradosso Premier | le big

sportfair

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Quattro big del calcio inglese si giocheranno finale di Champions League e finale di Europa League, ma senza allenatori inglesi in panchina: un vero e proprio‘made in’ “Ci: un, uno, une un” e no, non è l’inizio di una barzelletta, ma bensì la situazione sulle panchine delle finaliste di Champions ed Europa League. Le coppe più prestigiose per i club europei saranno in palio fra 4 squadre inglesi, capaci di monopolizzare il calcio europeo a dispetto di tutti i dubbi politici sulla Brexit. Ilè che sulla panchina di nessuna delle 4 squadre finaliste è presente un allenatore inglese. In Champions League, ilJurgen Klopp allena il Liverpool mentre il Tottenham ha in panchina l’Mauricio Pochettino. A giocarsi l’Europa League saranno invece il Chelsea ...

trash_italiano : Io sono sicurissimo che faranno un film su tutto questo. Lo so. Me lo sento. #noneladurso - trash_italiano : IO MI SONO SENTITA SPOSATA alla prossima cena con i parenti. #noneladurso - Inter : ?? | HALL OF FAME 'Umiltà e sacrificio sono valori che mi accompagnano da sempre, sin da quando ero bambino.'… -