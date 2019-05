Tria non segue Salvini sulla linea dello sfondamento con l' Ue

La vittoria in Europa non salva il cancelliere ausTriaco : Ragazzo prodigio della politica austriaca, Kurz ha perso l’appoggio della destra dopo lo scandalo di Ibiza ed è stato costretto ad annunciare elezioni anticipate. Leggi

Elezioni - a Induno Olona (paTria di Attilio Fontana) il centrodestra perde : sono vent’anni che non elegge un sindaco : Il centrodestra perde ad Induno Olona, paese di 10mila abitanti alle porte di Varese da cui è originario l’attuale governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana. La lista guidata da Rosa Ferrazzi e sostenuta dalla coalizione di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia dal nome “Cambiamo Induno” ha ottenuto il 34% dei consensi contro il 66% ottenuto dalla lista civica “Viviamo Induno Olona”. La patria del ...

VIDEO Charles Leclerc : “Mi sono divertito all’inizio - ma non è andata a buon fine. ConcenTriamoci sul futuro” : Charles Leclerc ha concluso il GP Monaco 2019 con un mesto ritiro dopo il contatto con Hulkenberg in fase di sorpasso. Il monegasco cercava la rimonta dalle retrovie, ha compiuto due sorpassi da urlo su Norris e Grosjean ma poi ha commesso una sbavatura e ha dovuto dire addio alla risalita. Il pilota della Ferrari ha commentato al termine della gara: “Devo imparare da questa lezione: prima la qualifica, poi in gara mi sono divertito ...

Kurz vince in AusTria - ma Strache non crolla : Alle europee in Austria vince il Partito popolare del cancelliere Sebastian Kurz. Perdono, ma non crollano dopo lo scandalo di Heinz Christan Strache, i nazionalisti. In calo anche i socialdemocratici. Secondo le stime della tv pubblica Orf, la Oevp di Kurz è al 34% (+7,5%), l’Spoe si ferma al 23,5% (-0,6%) e la Fpoe scende al 17,5% (-2,2%).

Perché sugli 80 euro ha ragione Tria (ma non se ne farà nulla) : Un recente intervento del ministro Tria ha rimesso in discussione il “bonus 80 euro” di Renzi. Non è la prima volta che Tria esprime il suo scetticismo verso questo provvedimento. In un’intervista al Sole 24 Ore dell’agosto scorso aveva dichiarato che “il bonus 80 euro crea complicazioni infinite”,

ConfindusTria : non si governa con i tweet - manovra banco di prova. Platea gelida con Di Maio : L'Italia "non riparte con lo slancio necessario", la "crescita è piatta" e l'autunno si preannuncia "freddissimo" per l'economia. In questa situazione così complessa c'è chi, nel governo, utilizza parole che "inducono alla sfiducia", parole irresponsabili che "sono contro l'interesse nazionale", o chi pensa di governare con dei tweet, guidato solo da una "bulimia di consenso" che si misura in termini di like. Al Paese servono, invece, "visione e ...

ConfindusTria al governo : «Basta promesse - politica non si fa con i like» : Il leader degli industriali: «Paese senza slancio, politica creano sfiducia. Riforme non si fanno con il like. Serve una visione e coraggio, manovra da 32 miliardi non ci sono scelte indolori»

Matteo Salvini - "gli 80 euro non si tagliano". Capolavoro di Tria : con una frase salva M5s - Lega e governo : "Il taglio del bonus di 80 euro di Renzi non è all'ordine del giorno". Matteo Salvini, ospite di Mattino 5 su Canale 5, taglia corto su quanto ci sia di vero nell'annuncio del ministro dell'Economia Giovanni Tria ad Agorà, martedì mattina. "Non lo so, chiedetelo a lui - è la replica gelida di Salvin

Tria : «Niente coperture per il dl famiglia» Di Maio : «Non è vero - i soldi ci sono» : Tensione per la decisione di far slittare il decreto. Di Maio «E’ una priorità». Il ministro dell’Economia attacca anche gli 80 euro di Renzi: «Erano sbagliati, costarono 10 miliardi: verranno riassorbiti»

Decreto Famiglia - Tria : “Coperture non individuate. Salvini e lo sforamento del 3%? C’è una campagna elettorale in atto” : Le coperture per il Decreto Famiglia “per ora non sono state individuate” e quindi il provvedimento è stato rinviato. Il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, spiega in un’intervista ad Agorà, su Rai Tre, perché il pacchetto di misure portato in Consiglio di ministri non ha ricevuto il via libera nelle ore in cui il governo discuteva con toni accesi del dl Sicurezza. “Non sappiamo cosa sia questo miliardo. Se si ...