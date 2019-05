Roma | bimba di un anno muore nel sonno in asilo nido

ilgiornale

(Di martedì 28 maggio 2019) Aurora Vigne Questa mattina intorno a ora di pranzo le maestre di unchiamato d'urgenza il 118 perché non riuscivano a svegliare per il pranzo una bambina di unUnadi un solomorta nelin un. È una tragedia quella che si è consumata in una scuola di, nella zona Appio. Questa mattina alle ore 12 e 50 circa, le maestre di unchiamato d'urgenza il 118 perché non riuscivano a svegliare per il pranzo una bambina di un. Erano circa le 12 e 50 di questa mattina quando le maestre hprovato a svegliare la piccola per ora di pranzo. Ma lanon rispondeva e quel punto le operatrice hchiamato un'ambulanza. I medici, dopo aver dato le prime indicazioni di soccorso via telefono per eseguire le manovre di rianimazione, sono subito arrivati presso la struttura dove hprovato a intubare la ...

