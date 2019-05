Hamburger | 5 cose che forse non sai

gqitalia

(Di martedì 28 maggio 2019) Se pensi di sapere tutto sull'ti sbagli. È senza alcun dubbio il panino più famoso, ordinato, rivisitato e divorato del pianeta. E, dunque, si merita giustamente una propria giornata internazionale, da festeggiare in compagnia delle inseparabili patatine fritte, e magari anche con ricette gourmet create ad hoc. Il 28 maggio si celebra in tutto il mondo l'Day, ventiquattro ore interamente dedicate alla glorificazione di questa ricetta made in Usa, che sì, affonda le sue radici nelle polpette di carne tipiche della città tedesca di Amburgo (come suggerisce il nome), ma che è diventato un fenomeno globale nella sua forma attuale, con pane e condimenti vari, proprio grazie allo strettissimo legame instaurato con le tradizioni e l'economia a stelle e strisce. Già, ma se tutti quanti – anche in Italia – ...

GQitalia : Oggi pausa pranzo golosa e senza sensi di colpa. Per festeggiare l'#InternationalHamburgerDay #Hamburger… - whiskerinn : 1. Non mangio mai gli hamburger perché perchè non riesco ad aprire abbastanza la bocca da prendere un morso fatto b… - catsodicane : Comunque secondo me delle cose che Valentina dice di aver fatto, non ne ha fatte neanche la metà perché dai chi è c… -