Europee | Romano | ' contro di me crociata Fi ma noi fondamentali per 17% partito'

Europee - “Siamo piramidali e ministeriali - mi dispiace…” : il surreale discorso della presidente del Sacro Romano Impero Cattolico : “Siamo piramidali , monarchici e ministeriali , mi dispiace…”. Al Viminale sono state presentate le prime liste per le elezioni Europee e a parlare è Mirella Cece, presidente del Sacro Romano Impero Cattolico . “Il programma? Non ve lo anticipo, è troppo complesso”. Dopo di lei si presenta anche Alessandro D’Agostini, fondatore del Movimento dei Poeti d’Azione, che dedica una poesia a ...

Europee - dal Partito Internettiano al Sacro Romano Impero Cattolico : depositati i simboli al Viminale : “Sono arrivata il giorno 4 il mio programma è ambizioso ma non lo voglio anticipare perché troppo articolato”. Parla davanti al Viminale Mirella Cece, presidente del Sacro Romano Impero Cattolico, che è in fila da tre giorni per depositare il simbolo con cui parteciperà al voto del 26 maggio. Come lei, sotto una pioggerellina primaverile e davanti al ministero dell’Interno, anche tanti altri, come il Partito Internettiano ...