Candidati europee 2019 non eletti | gli esclusi eccellenti | ecco i nomi

termometropolitico

(Di martedì 28 maggio 2019)non: gliLe elezionisi sono concluse, i risultati sono confermati e si iniziano a fare i primi bilanci., è nei bilanci che sta l’analisi dei grandi, iche non entreranno a Bruxelles. Tra questi, in ordine di notorietà, c’è Daniela Santanché. Le 7.874 preferenze accreditate non le sono bastate a farla eleggere, nonostante l’ascesa del suo partito Fratelli d’Italia che in Italia Nord Ovest, la circoscrizione dove si era candidata la senatrice, ha avuto un rendimento leggermente peggiore rispetto alla media nazionale (6,5%), conquistando un 5,6%. Per il partito della Meloni resta fuori dal Parlamento europeo anche all’ex forzista Elisabetta Gardini, che ottiene 14.640 preferenze nella circoscrizione nord orientale. Ma non sono bastate neanche ...

ilfoglio_it : Un voto per l’Europa, ma non solo. Perché #Salvini e #Calenda sono i candidati che meglio incarnano lo scontro fond… - ilfoglio_it : La sfida Salvini-Calenda è quella giusta per capire cosa c’è in ballo alle europee. Perché il leader leghista e l’e… - Corriere : Per la commissione antimafia 5 candidati alle europee «impresentabili»: uno è Berlusconi -