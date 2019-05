Nvidia presenta Nvidia Studio | la piattaforma che aumenterà le possibilità di 40 milioni

eurogamer

(Di lunedì 27 maggio 2019)hato oggi, unain grado di migliorare notevolmente le prestazioni e l'affidabilità per i 40di creativi online e creativi inche dipendono da PC ad alte prestazioni per le proprie attività.combina GPU RTX, oltre allo stackdi SDK specializzati eDriver dedicati. È supportato da rigorosi test hardware e software per le principali applicazioni creative e flussi di lavoro.Per supportare al meglio la, sono stati annunciati oggi al Computex 17 laptop RTXda sette dei principali produttori mondiali di PC. Tutti soddisfano i requisiti hardware e software necessari per ricevere il nuovo badge RTX, che consente ai creatori di identificare facilmente i laptop giusti per alimentare i flussi di lavoro creativi.Leggi altro...