Sampdoria | chiuso il campionato con una vittoria di prestigio!

Sampdoria - bilancio del 2018 chiuso con un utile di oltre 12 milioni : La Sampdoria chiude il bilancio ancora una volta in utile nell’era di Massimo Ferrero: al 31 dicembre 2018 supera quota 12 milioni. Le plusvalenze di mercato sono pari a 55,5 milioni grazie alle cessioni di Torreira all’Arsenal e Schick alla Roma. Le minusvalenze ammontano a 494 mila euro mentre in aumento anche i proventi derivanti dai diritti televisivi: la stima per questa stagione si aggira intorno ai 51,5 milioni. La ...