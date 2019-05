Meteo, ancora pioggia e freddo : le regioni più a rischio

(Di domenica 26 maggio 2019) Il maltempo non dà tregua all'Italia. Dopo ladel weekend, anche l'inizio della prossima settimana sarà caratterizzato da temporali e da un abbassamento generalizzato delle temperature, che si potrebbero definire addirittura di stampo autunnale. Lunedì 27 maggio, infatti, sarà una giornata instabile e perturbata su gran parte della Penisola con piogge e venti sostenuti, in particolare su Emilia Romagna, ma anche tra Sicilia, Campania, Puglia e Molise, con qualche schiarita dal pomeriggio su Calabria e Salento.La situazione non migliorerà neppure martedì 28 maggio, quando è atteso l'arrivo di un impulso di aria fredda proveniente dal nord Europa, in particolare dall'Islanda, che scavalcherà le Alpi e riproporràrovesci sullesettentrionali con un nuovo vortice che tra mercoledì e giovedì scivolerà verso il Centro Sud. Il termometro farà segnare al Nord massime tra 15°C e 20°C, al Centro massime comprese tra 18°C e 21°C, al Sud massime comprese tra 18°C e 23°C durante i giorni centrali della settimana.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...