Marte Video | Cielo Azzurro e panorama simile alla Terra

Berlusconi-Floris - scintille a Di Marte dì : 'Non accetto che mi interrompa' (VIDEO) : Sono passati ormai più di vent'anni da quando Silvio Berlusconi ha scelto di entrare in politica. L'imprenditore milanese, per molti versi, ha rivoluzionato il modo di comunicare dei politici, grazie alla sua capacità di trovare consenso attraverso le sue partecipazioni a trasmissioni televisive. Memorabili, ad esempio, i confronti con Travaglio, ma anche alcuni "uno contro uno" con Romano Prodi. A più di ottant'anni, adesso, riprova a ...

Elsa Fornero a Di Martedì si scaglia contro Salvini : 'Farebbe bene a stare zitto' (VIDEO) : Quello di Elsa Fornero a Di Martedì è stato un intervento particolarmente polemico nei confronti dell'operato del governo, per i toni assunti nei giorni scorsi: non è mancata una stilettata particolarmente dura nei confronti di Matteo Salvini, dopo le ultime vicende che lo hanno riguardato e che hanno destato non poche polemiche. Dal mitra alla querelle sul 25 aprile. La Fornero contesta i toni del governo e di Salvini Sono giorni in cui i ...