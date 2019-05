Maltempo e vento forte | fermi i collegamenti con le Isole Eolie

Maltempo Benevento : crolla muro adiacente ad abitazione - evacuato un anziano : Il Maltempo dei giorni scorsi ha causato nella notte il crollo di una casa abbandonata nel centro storico di San Giorgio la Molara (Benevento). Purtroppo, però, i calcinacci e le tegole impedivano l’accesso alla propria abitazione a un anziano che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco: l’uomo è stato messo al sicuro ed è stato portato in un bed and breakfast in attesa dei parenti. Sul posto anche carabinieri, vice ...

Ondata di Maltempo nelle scorse ore in Sicilia: particolarmente colpita la provincia di Ragusa, con piogge intense e forti raffiche di vento nel Modicano, dove si sono registrati ingenti danni. A Vittoria registrati diversi allagamenti: numerosi gli interventi dei vigili del fuoco.

Ondata di Maltempo in vaste aree dei Balcani: piogge torrenziali e forti venti hanno causato ingenti danni e alluvioni anche in Croazia. Situazione critica nella regione di Banija, al confine con la Bosnia, dove alcuni fiumi sono sondati allagando villaggi vicini. A Zagabria 4 persone sono rimaste lievemente ferite a causa del vento, danneggiate decine di case e i parchi pubblici, dove forti raffiche hanno sradicato e abbattuto centinaia di ...

disagi per il forte vento all'aeroporto di Firenze dove si registrano voli cancellati o dirottati. Per quanto riguarda gli arrivi, dalla mezzanotte di oggi figurano un volo cancellato e sette dirottati. Sul fronte delle partenze vengono segnalati due voli cancellati e uno dirottato.

Ingenti danni alle coltivazioni arboree e in campo ed alle strutture (capannoni, serre, tunnel) sono stati provocati da grandinate e vento forte che, nello scorso fine settimana, hanno flagellato le campagne in tutta Italia, a macchia di leopardo. raffiche violente di vento hanno causato cadute di alberi e allettamento delle colture già alte in campo. La grande quantità di acqua che sta cadendo in molte provincie, se da un lato era necessaria ...

Allerta Meteo in Liguria confermata solo nel Levante, per vento di burrasca forte dai quadranti settentrionali: l'avviso è valido per l'intera giornata di oggi, lunedì 13 maggio. Per le altre zone della Liguria cessa la criticità finora in vigore. Nelle ultime ore, soprattutto sui rilievi, in particolare del centro Levante, si sono registrate raffiche record: a Casoni di Suvero, nello spezzino, si sono registrati 190.4 km/h, al Lago ...

Nelle Marche è in vigore un'allerta meteo arancione diramata dalla protezione civile: tutta la regione è bersagliata da pioggia, vento forte e mareggiate. Si segnalano criticità soprattutto nel centro-nord e nelle zone appenniniche interne. In provincia di Ancona è attivo da ieri il COC della protezione civile: l'amministrazione comunale ha invitato i cittadini alla massima prudenza dei sottopassi e nei pressi dei torrenti, mentre ...

A causa dell'ondata di Maltempo in atto in Emilia–Romagna, nel territorio del comune di Rimini resta alta la guardia sui corsi dei fiumi e sulla rete dei fossi delle strade del forese: al momento, rileva l'Amministrazione comunale, non si ravvisano particolari criticità nonostante l'ingrossamento dei fiumi registrato nella notte. In seguito alle intense precipitazioni, il livello dei fiumi si è innalzato fino a giungere a ...

La Puglia è stata duramente colpita dal Maltempo nella giornata di ieri: grandine, vento e pioggia hanno provocato gravi danni all'agricoltura nel Tarantino e nel Barese. Particolarmente bersagliate, segnala la Cia Agricoltori Due Mari di Taranto-Brindisi, sono state le zone di Ginosa, Mottola e Castellaneta Marina, in provincia di Taranto, ma anche la Valle D'Itria e parte della provincia di Bari. "I danni sono ingenti ...

allerta meteo anche domani a Firenze: il bollettino di valutazione delle criticità del centro funzionale regionale ha previsto un codice giallo per rischio vento forte. L'allerta riguarda, oltre Firenze, anche i Comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa. L'allerta terminerà alla mezzanotte di martedì, 14 ...

Il Codive, Consorzio per l'assicurazione agevolata in agricoltura, ha reso noto che si è registrata grandine e vento forte su buona parte della provincia di Verona. Intense precipitazioni e raffiche sono state segnalate sul lago di Garda, a Malcesine, Brenzone, Torri del Benaco e Garda. grandine a Sommacampagna Peschiera, Lazise, Custoza. La zona più colpita risulta essere Isola della Scala (Verona), dove la grandinata ha provocato pesanti ...

Un nubifragio si è abbattuto nel pomeriggio sul capoluogo lombardo tra le 17 e le 19. La protezione civile ha emesso un'allerta arancione da sabato notte e per la giornata di domenica. Monitorati i livelli dei fiumi Seveso e ...

Milano, 11 mag. (AdnKronos) - La protezione civile ha emesso un'allerta arancione per temporali e vento forte con raffiche di vento fino a 50-70 chilometri all'ora su Milano a partire da questa notte e per la giornata di domani. Il Comune ha inoltre attivato il Coc, il centro operativo comunale in v