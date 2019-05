Europee, in Francia in testa Le Pen

Agenzia_Ansa : #Europee: affluenza in netto aumento quasi ovunque in Ue. Sale in Francia, Germania e Spagna. Boom in Ungheria… - SkyTG24 : #UltimOra #ElezioniEuropee2019 Exit poll #Ungheria, in testa partito di #Orban. In #Francia Exit poll premia la… - Agenzia_Ansa : #ElezioniEuropee secondo gli exit poll dei media belgi, in #Francia il #RassemblementNational è il primo partito. F… -

Primi exit poll in Europa con affluenza record, intorno al 51%. In, inMarine Le Pen con il 23%,davanti a République en marche di Macron al 21,9%. In Ungheria Fidesz del presidente Orban è dato al 56%. In Germania la Cdu-Csu è al 28%, secondi i Verdi con il 22%. L'estrema destra si ferma al 10,5%. In avanti i socialisti spagnoli, in calo i popolari. In Bulgaria,ini conservatori del premier Borissov, così come in Finlandia. Centrodestra avanti in Grecia. In Austria in vantaggio i popolari di Kurz.(Di domenica 26 maggio 2019)