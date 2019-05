CorSport | Ancelotti ha valorizzato tutta la rosa del Napoli

Il CorSport fa chiarezza sulla clausula di Ancelotti. Il sodalizio De Laurentiis è forte : Il Corriere dello Sport fa chiarezza sulla clausula del contratto tirata in ballo da Ancelotti nel postpartita con l’Inter. Nessuno sapeva dell’esistenza della clausula e l’averla nominata in un momento in cui si è messa in discussione la sua permanenza al Napoli, anzi la sua partenza destinazione Juve, ha sollevato più di qualche perplessità. Nulla di tutto questo secondo il CorSport, la clausula c’è, ma è solo per ...

CorSport : De Laurentiis ha proposto Quagliarella ad Ancelotti : De Laurentiis infiamma i cuori dei romani con la proposta De Rossi, ma anche dei napoletani con l’idea di riportare a Napoli Fabio Quagliarella. Il calciatore è nel cuore di tutti i tifosi da quando ha spiegato la brutta storia di stalking che lo ha costretto ad abbandonare il Napoli. Una storia dura e triste che lo ha portato alla Juve e lo ha fatto odiare dai tifosi fino al chiarimento, ma ora Fabio sarebbe un sogno per tutti a Napoli, ...

CorSport : Napoli-Inter e la sfida degli 82 punti lanciata da Ancelotti : Napoli-Inter ha un senso e un valore non solo per la formazione milanese, che vuole conquistare un posto in Champions, ma anche per gli azzurri di Ancelotti. Il Corriere dello Sport ricorda le parole del tecnico «Vogliamo vincerle tutte e raggiungere gli 82 punti». Un nuovo obiettivo per il Napoli in questa stagione dove si è tanto discusso di obiettivi raggiunti e falliti, dove qualcuno non è riuscito a vedere la crescita della squadra e ...

Insigne-Napoli - CorSport : “Svolta grazie ad Ancelotti - ADL e Giuntoli. Ipotesi rinnovo : i dettagli” : Insigne-Napoli, CorSport prospetta un possibile scenario: Insigne-Napoli, c’ è aria di distensione all’ ombra del Vesuvio, dove qualche giorno fa è tornato il sereno tra il club e il suo capitano. Il summit a casa Ancelotti ha dato i suoi frutti e alle fine le parti si sono riavvicinate ed unite in nome di un futuro comune ancora da scrivere. I rumors parlano dell’ intezione di andare avanti insieme, ma con quale accordo? ...