repubblica

(Di sabato 25 maggio 2019) L'autore di "Entro a volte nel tuo sonno", 63 anni, si è ucciso vicino al belvedere. Ha lasciato un biglietto per spiegare le ragioni del gesto

umbriatweets : Avete letto? Taormina, lo scrittore Perroni si suicida in strada: 'Gravi problemi di salute' - StraNotizie : Taormina, lo scrittore Perroni si suicida in strada: 'Gravi problemi di salute' - continimarco : Taormina, lo scrittore Perroni si suicida in strada: 'Gravi problemi di salute' -