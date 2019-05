Se il tuo uomo non trova mai le cose | non è colpa sua | lo dice la scienza

dilei

(Di sabato 25 maggio 2019) Il motivo per cui gli uomini nonno mai leè stato svelato. Secondo uno studio, dipenderebbe dalla sua natura, e non dalla pigrizia. E se a dirlo è la, bisogna crederci. La causa è da cercare nella visione periferica maschile, diversa da quella delle donne. Se queste ultime riescono a vedere bene fino a 45° dal centro del campo visivo – e in alcuni casi più rari, fino ai 180° – gli uomini hanno una vista più sviluppata sulla lunga distanza, mentre quella periferica vede sfocato ancora prima dei 45°. Ma cos’è la vista periferica? Quella che vede leai lati, sopra e sotto, rispetto al punto in cui fissiamo lo sguardo. Un’area che viene chiamata campo visivo, ovvero lo spazio che ognuno di noi può vedere normalmente, senza sforzare gli occhi. Il campo visivo può in alcuni casi diminuire, a causa per esempio di malattie o difetti visivi, e se ...

geomSBertucci : @Invisibile18 Lascia che sia il tuo uomo a farlo E renditi libera di essere come sei Di esprimerti come senti Ta… - SandroBrizzola4 : RT @aquarius5252711: E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore,… - MrWolf71315154 : @MinolloO Pazza al punto giusto... Il tuo uomo non potrà mai fare a meno di te... -