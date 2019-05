Londra La May rimarrà in carica per tutta l’estate

"Per Londra e l'Ue la Brexit è inevitabile". L'ambasciatore Aragona - dopo la caduta della May - non vede altri scenari : Le dimissioni in lacrime di Theresa May, gli scenari politici che si aprono anche in ottica europea. Il terremoto politico nel Regno Unito. Con HuffPost ne parla un profondo conoscitore della realtà britannica: Giancarlo Aragona, a lungo Ambasciatore dell’Italia nel Regno Unito, già presidente dell’Istituto per gli Studi di Politica internazionale (Ispi).Ambasciatore Aragona, la premier Theresa May ha annunciato le sue ...

Brexit : Theresa May - la premier che ha tenuto in ostaggio Londra e l’Europa : Era la candidata eletta per «riportare unità» in un Partito conservatore sempre più frammentato. È riuscita a spaccare i Tories, il governo e l’Europa come (quasi) nessuno ha saputo fare finora...

Caos Brexit a Londra. Rottura del tavolo bipartisan - May verso le dimissioni : Non c’è pace a Londra. La Brexit agita la politica britannica e nessuna soluzione sembra all’orizzonte. La trattativa tra Theresa

Londra. Arriveranno le dimissioni di Theresa May? : La situazione rimane di assoluto stallo. L’Unione Europea apre ad un nuovo possibile rinvio della Brexit. E a Londra si

Brexit - May sventola bandiera bianca : Londra parteciperà alle Europee : Un epilogo scontato che la Premier May ha provato, invano e fino all'ultimo di scongiurare. Senza successo . Ormai è ufficiale: il Regno Unito parteciperà il 23 maggio alle elezioni Europee, a ...

Brexit : Londra parteciperà alle elezioni europee - May getta la spugna : Con un voto che in qualche modo si trasformerà, sulla scena politica interna, in un sottoprodotto dagli sbocchi imprevedibili di quel referendum bis che il fronte filo-Ue britannico invoca da tempo; ...

Uk - May silura il ministro della Difesa per anticipazione su decisioni di Londra di usare componenti Huawei per 5G : Theresa May ha nominato una donna, Penny Mordaunt, alla guida del ministero della Difesa britannico dopo l’uscita di scena di Gavin Williamson, silurato dalla premier a causa del leak sul caso Huawei. Mordaunt, 46 anni, era finora ministra per la Cooperazione Internazionale. Anche lei, come il collega appena defenestrato, ha fama di falco ed è considerata fra i più decisi sostenitori della Brexit all’interno dell’attuale governo ...

Londra. La May impegnata ad attuare la Brexit : L’obiettivo si allontana ma rimane attuale. “attuare la Brexit è il mandato che mi è stato affidato ed è ciò

Londra. La May contraria ad un secondo referendum sulla Brexit : Dopo il rinvio della Brexit, il premier May, è tornata a Londra dove il governo britannico deve trovare una via

Londra. La May ammette : la Brexit è a rischio : Theresa May è chiamata a gestire una fase storica per il Regno Unito. Londra si è infilata quasi accidentalmente nel

Brexit - May chiede proroga al 30 giugno. Cosa succede a Londra? La videoscheda : La richiesta in una lettera indirizzata al presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, in vista delle elezioni di maggio. Ma le posizioni di Londra e Ue restano distanti

La May si organizza per la quarta sconfitta E il museo di Londra già espone la Brexit : Nino Materi Al grido di «London is open!» i musei britannici scoprono e mettono in mostra la Brexit Art: il mondo dell'arte conferma così la sua vocazione rabdomantica nell'individuare le vene nascoste che danno linfa alla contemporaneità. Sul fronte creativo-sperimentale la capitale britannica rappresenta ...

La May battuta di nuovo - su Londra l’incubo di una Brexit “al buio” : Westminster boccia per la terza volta l’intesa con l’Unione. La premier: decisione dalle implicazioni gravi. Corbyn: al voto

La May battuta di nuovo - su Londra l'incubo di una Brexit 'al buio' : Non è bastato, infine, l'escamotage di sottoporre al voto solo parte del pacchetto, il cosiddetto accordo di uscita, senza la dichiarazione politica sulle relazioni future tra Londra e i Ventisette . ...