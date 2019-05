Gianni Morandi sul set L’Isola di Pietro 3 in onda a novembre su Canale 5

L’Isola di Pietro 3 - cast - trama e anticipazioni della fiction di Gianni Morandi : Per il terzo anno di seguito il mese di maggio per la Sardegna e in particolare per la bellissima e caratteristica isola di Carloforte vuol dire L’Isola di Pietro, ancora una volta Gianni Morandi e la sua troupe sono impegnati per girare la fiction diretta da Alexis Sweet e Luca Brignone che poi vedremo su Canale 5. L’Isola di Pietro 3, dove è girata la fiction Carloforte è l’unico centro dell’isola di San Pietro e dove ...

Che Tempo Che Fa : Nino Frassica prende in giro Pamela Prati - Valeria Marini e Gianni Morandi : Nella puntata che ha visto Heather Parisi fare il gesto del pugno chiuso per omaggiare la comunità gay, a Che Tempo Che Fa c'è stato spazio nel finale anche per Nino Frassica nei panni del direttore e vicedirettore di Novella Bella.Il comico siciliano non si è sottratto dal prendere in giro il fenomeno del momento ("Abbiamo le foto del matrimonio di Pamela Prati", ha detto mostrando la copertina bianca del periodico, seppur ripetendo la ...

L'isola di Pietro 3 : Arianna Montefiori impegnata sul set con Gianni Morandi : Arianna Montefiori è una giovane attrice che sta ottenendo un successo importante: si è fatta conoscere, nel corso di questi anni, tramite la partecipazione alla longeva serie televisiva 'Che Dio ci aiuti', giunta alla sua quinta stagione e capace di catturare un pubblico eterogeneo. Nella fiction che ha visto come protagonista Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela, la Montefiori ha vestito i panni di Valentina. Si tratta di una ragazza dal ...

L’ISOLA DI PIETRO 3 : al via le riprese della fiction con Gianni Morandi : Lunedì 6 maggio sono cominciate le riprese della terza stagione de L’ISOLA di PIETRO 3, la fiction coprodotta da RTI e Lux Vide di Matilde e Luca Bernabei, in onda prossimamente su Canale 5. Ancora una volta Gianni Morandi sarà il protagonista, accompagnato da Chiara Baschetti (Elena), Alma Noce (Caterina) ed Erasmo Genzini (Diego). Vedremo un nuovo caso da risolvere, amori inattesi, nuovi personaggi adolescenti ed anche un nuovo Vicequestore ...

L’Isola di Pietro 3 : Gianni Morandi mostra le prime foto dal set : L'Isola di Pietro 3, sono cominciate le riprese Dopo innumerevoli provini, è giunto il giorno de “L’Isola di Pietro 3”. Gianni Morandi ha puntualmente pubblicato su Instagram il primo ciak della terza stagione in compagnia di Arianna Montefiori. La foto è stata scattata a Formello, ...

Gianni Morandi - ricordi e retroscena di una vita di canzoni - : «Con Lucio abbiamo fatto insieme oltre 130 spettacoli. Lucio è Bologna, è patrimonio della città. Gli renderò omaggio cantando i pezzi che lui ha scritto per me, come "Occhi di ragazza" e "Bella ...

Gianni Morandi ha realizzato un video di buon compleanno a una sua fan sfegatata : Gianni Morandi dimostra sempre di regalare delle sorprese inaspettate al suo pubblico, con il quale ha instaurato un rapporto speciale in oltre cinquant'anni di carriera. Non mancano gli impegni lavorativi per il cantautore emiliano che, nonostante ciò, trova il tempo per rispondere ai fan che suoi social gli fanno delle richieste. Morandi si è distinto per la sua capacità di farsi amare da quattro generazioni e, a differenza di altri artisti, ...

25 aprile - Gianni Morandi canta 'Bella ciao' in un video sui social : Agenzia Vista, Bologna, 26 aprile 2019 In occasione della celebrazione della Liberazione, Gianni Morandi ha pubblicato un video sul suo profilo social dove canta 'Bella...

Gianni Morandi sedici date al Teatro Duse di Bologna : Dopo tanti anni e aver girato tutto il mondo, tornare nella mia città con una nuova serie di concerti è una grandissima emozione. Voglio ringraziare il Teatro Duse per avermi proposto questa nuova ...

Gianni Morandi - 'Stasera gioco in casa' : 16 concerti nella sua amata Bologna : Dalla piccola Monghidoro, il paese che gli ha dato i natali nel 1944, fino a Bologna. Era il 1958 e tutto è iniziato da lì, quando prendeva la corriera per andare in via Lame 61 a studiare con la maestra Scaglioni. Oltre 60 anni dopo, Gianni Morandi torna a cantare nella sua città ed in un teatro speciale, il Duse. Nello stesso luogo, era il 1964, si esibì dinanzi a 1.400 persone. Il nuovo progetto di Morandi si chiama "Stasera gioco in casa - ...

Gianni Morandi non fa parte della storia della musica italiana - il rammarico dell’artista : “Non ne faccio parte” : Gianni Morandi non fa parte della storia della musica italiana. Questo è quello che ritiene di se stesso l'artista di Monghidoro, che tra il 2019 e il 2020 terrà una lunga serie di concerti nella sua Bologna per i quali ha scelto una location d'eccezione, quella del Teatro Duse. Nonostante i 53 milioni di dischi venduti e il successo riscosso con un'escalation senza precedenti, Gianni Morandi pensa di non essere parte della storia della ...

Il goriziano Walter Mramor organizza 16 concerti di Gianni Morandi a Bologna : 'Stasera gioco in casa - Una vita di canzoni' è il titolo del nuovo progetto artistico di Gianni Morandi : 16 concerti, un solo palcoscenico, l'abbraccio del suo pubblico con il quale condividere ...

Gianni Morandi : “Modugno - Battisti Dalla e De André hanno fatto la storia della musica italiana. Io no e un po’ mi dispiace” : Banane e concerti. Gianni Morandi non si riposa mai. Non basta l’iperattività e l’immensa popolarità su Facebook, con la moglie che lo immortala di continuo tra corsette, maratone e passeggiate nei boschi. Il ragazzo che amava i Beatles e i Rolling Stones torna su un palco per 16 date, a cavallo tra il 2019 e il 2020, esibendosi in uno dei teatri più antichi di Bologna, il Duse. Stasera gioco in casa – Una vita di canzoni sarà un live acustico ...

Gianni Morandi - concerti al teatro Duse. "La mia vita di canzoni" : Bologna, 17 aprile 2019 - Gianni Morandi come come Bruce Springsteen ? Forse sì ma anche no. «Certo, " ammette l'eterno ragazzo di Monghidoro " un po' mi sono ispirato al Boss e ai suoi 200 live di ...