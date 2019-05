Con chi stanno i terroristi nella guerra civile che spezza in due la Libia?

Lione - esplosione in centro : pacco bomba Con chiodi e bulloni. Ci sono 13 feriti - Macron : «Un attacco». Caccia a un uomo in bici : Un attentato nel centro di Lione a meno di due giorni dalle elezioni europee: in Francia torna la paura a ridosso del voto, l'esplosione, le grida, le scene di panico. In...

Stefano Oradei chiede scusa a Vera Kinnunen in diretta a Ballando Con le stelle : Questa sera in diretta a Ballando con le stelle è giunto l'epilogo della lite tra Veera Kinnunen e Stefano Oradei. Dagospia aveva lanciato lo scoop secondo cui tra l'ex calciatore Dani Osvaldo e la maestra si sarebbe creata una particolare alchimia.Il compagno della maestra aveva manifestato tutta la sua gelosia sia alla ballerina che alla produzione del programma cercando addirittura di bloccare la trasferta di Veera e Osvaldo decisa dal ...

Europee - Di Maio chiude a Roma Con Casaleggio e Di Battista. Salvini al Nord : “Da lunedì torniamo a lavorare” : Luigi Di Maio in piazza Bocca della Verità a Roma con Davide Casaleggio e Alessandro Di Battista, ma senza Beppe Grillo. Matteo Salvini a Castel San Giovanni in provincia di Piacenza. I due vicepremier M5s e Lega hanno chiuso con due comizi a chilometri di distanza la campagna elettorale per le Europee. Da una parte una festa che puntava a rievocare lo stile dei raduni di piazza dei 5 stelle, anche se questa volta con meno partecipazione. ...

Panchina Juventus - il tecnico allontana i bianConeri : “Voglio restare” : Panchina Juventus – Tanti sono i nomi per il successore di Allegri, da Pochettino a Guardiola, fino a Sarri. I tifosi si dividono, i media ogni giorno danno uno di loro in vantaggio. Nelle ultime ore addirittura si dava per fatto l’arrivo di Guardiola, mentre Paratici era a Londra. Ma da uno dei candidati più […] More

GF16 - De Andrè e i suoi segreti fuori dalla casa che il suo ex Conosce come la perizia psichiatrica che dovevafare : Grande Fratello, Francesca De Andrè sta attraversando un periodo tremendo, oggi è tornata a parlare del suo ex e indirettamente di alcuni suoi segreti Grande Fratello 16, Francesca De Andrè choc: «Dovevo fare una perizia psichiatrica. Voglio spegnermi». La scorsa notte, la figlia di Cristiano De Andrè sarebbe stata protagonista di uno sfogo disperato.Durante il quale ha raccontato dettagli molto … Continue reading GF16, De Andrè e i suoi ...

De Luca : “Di Maio? Sua massima responsabilità vendere chinotti e noccioline allo stadio Con Genny La Carogna” : “Cosa succederà nel governo dopo le europee? Ma li avete visti in faccia questi? La mia previsione è che continueremo ad avere un governo di squinternati“. Così, nel suo consueto appuntamento settimanale su Lira Tv, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, si pronuncia sull’esito delle imminenti elezioni europee. “Ci saranno ovviamente spostamenti elettorali – continua – Ma se devo ragionare ...

Nomine Ue - Conte vede Tusk a P.Chigi : 19.33 Il presidente del Consiglio, Conte, ha incontrato a Palazzo Chigi il presidente del Consiglio Europeo,Tusk,"in vista del vertice informale dei leader europei che martedì 28, a Bruxelles, darà avvio al processo di Nomine dei vertici istituzionali dell'Ue". "In tale processo di Nomine - ha sottolineato il presidente Conte - l'Italia intende svolgere in pieno il ruolo primario che le spetta, come Paese fondadatore dell'Unione europea, terzo ...

Banche - ora i depositanti tedeschi aprono Conti in Italia : È un fenomeno nuovo, e un po’ paradossale, quello che sta prendendo piede negli ultimi mesi. Un fenomeno che nasce dallo squilibrio tra i tassi medi offerti dalle Banche nei diversi paesi europei sui conti deposito...

Lione - pacco bomba Con “chiodi e bulloni” esplode in una via del centro : almeno otto feriti. Macron : “E’ un attacco” : Un pacco bomba con chiodi, viti e bulloni è esploso nel centro di Lione in Francia e almeno otto persone sono rimaste ferite. Tra loro c’è anche una bimba di otto anni. Secondo le prime informazioni, i fatti si sono verificati in una zona pedonale nei pressi di Place Bellecour. Secondo i media francesi, l’esplosione è avvenuta in rue Victor-Hugo, e il pacco era posato davanti a una boulangerie. Il presidente della Repubblica Emmanuel ...

