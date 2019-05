Sgarbi attacca i vescovi | ' Scandalo non è Salvini che bacia crocifisso | ma loro'

Blastingnews

(Di venerdì 24 maggio 2019) Si avvicina l'appuntamento con le elezioni europee. Un appuntamento che vorrà dire molto sia per l'Italia che per l'Europa. Si attende con ansia, ad esempio, di conoscere se davvero Matteoriuscirà ad acquisire sul campo quei risultati che, al momento, gli vengono riconosciuti da quasi tutti i sondaggi: ossia un consenso attorno al 30%. Un risultato strepitoso se si considera che, prima del suo avvento, la Lega viaggiava ben al di sotto del 10%. Una scalata favorita da un personaggio che ha saputo accentrare su di sé tante simpatie, ma anche antipatie. Il tutto è frutto di una ricerca del consenso maturata attraverso una peculiare caratteristica di riuscire a parlare alla pancia della gente, senza curarsi di urtare sensibilità che potrebbero essere opposte alla sua. Nelle ultime settimane, in particolare, sta facendo rumore uno scambio di battute con alcuni esponenti della ...

