Riace | Lucano può tornare in paese | ma solo per il comizio e il voto

Mimmo Lucano torna a Riace - ma solo per comizio finale e voto : Il sindaco sospeso del borgo calabrese per la prima volta potrà rientrare in paese. Alle elezioni è candidato al consiglio comunale

Riace di nuovo nel sistema Sprar - Asgi : “Vittoria per Lucano e per la città che torna ad accogliere” : L'Asgi ha commentato la sentenza del Tar di ieri, che ha bloccato l'espulsione di Riace dal circuito degli Sprar: "È una vittoria del sindaco di Riace, Domenico Lucano, ma soprattutto dell’intera comunità Riacese, che può oggi riprendere quel percorso virtuoso di integrazione sociale tra le diverse comunità che abitano quel territorio"Continua a leggere

Mimmo Lucano vince il ricorso : il Tar reintegra Riace nel sistema Sprar : Il Tar della Calabria sezione di Reggio Calabria, accogliendo il ricorso del Comune, ha annullato il provvedimento del Ministero dell’Interno che aveva escluso Riace dallo Sprar, il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. Il ricorso era stato presentato dal vice sindaco Giuseppe Gervasi il primo gennaio scorso.La decisione si fonda essenzialmente sulla circostanza, evidenziata dai difensori del Comune, che a Riace sia ...

Riace : indagata l'assessore Spanò - candidata sindaca vicina a Lucano : Maria Spanò, assessore uscente del Comune di Riace e candidato sindaco per la lista nella quale si è candidato il sindaco sospeso Domenico Lucano, ha ricevuto un avviso di garanzia in...

Riace - i giudici : "L'esilio continui - Lucano può tornare a commettere reati" : Le motivazioni della sentenza con cui i giudici del Riesame di Reggio Calabria hanno motivato l'allontanamento dell'ex sindaco, ignorando le chiare indicazioni date dalla Cassazione

Ora Riace fa comodo al Viminale. Salvini condanna chi censura l'intervento di Lucano alla Sapienza e il questore vieta la manifestazione di ... : Sale la tensione per il seminario del sindaco di Riace Mimmo Lucano , previsto lunedì alla facoltà di Lettere de La Sapienza di Roma. Ad accendere la miccia, i neofascisti di Forza Nuova, guidati da ...

Lucano alla Sapienza : "Riace spopolata" : 15.45 "La nostra iniziativa"a Riace "riguarda un contesto particolare, aree interne della Calabria che si sono spopolate", ha detto Mimmo Lucano agli studenti davanti alla Sapienza, a Roma,accolto da applausi e cori di sostegno. Chi è contrario a questa manifestazione,continua Lucano,pensa che io sia un sindaco "che vuole riempire i borghi calabresi con coloni africani,che promuovo una sostituzione etnica". "Non conoscono Riace, non conoscono ...

Antifascisti con Lucano alla Sapienza. Sit-in a favore del Sindaco di Riace e contro Forza Nuova : “Così come il 25 aprile siamo stati a Porta San Paolo con tutti gli Antifascisti per ricordare chi ha lottato contro il fascismo per affermare la libertà di tutti fondamento di una informazione indipendente, oggi saremo alla Sapienza per difendere la libertà che qualcuno vorrebbe calpestare impedendo di parlare a Mimmo Lucano facendo violenza alla libertà di espressione”. Lo scrive la Rete No ...

Riace - nasce fondazione per salvare l’accoglienza. Tribunale nega a Lucano permesso per partecipare a presentazione : Mimmo Lucano non potrà tornare a Riace nemmeno per la presentazione della fondazione “È stato il vento”, nata nei mesi scorsi con l’obiettivo di salvare il modello di accoglienza dei migranti dopo lo stop dei finanziamenti da parte della prefettura e del ministero dell’Interno. Ancora sottoposto al divieto di dimora e rinviato a giudizio nell’ambito dell’inchiesta “Xenia”, il sindaco “sospeso” di Riace si è visto rigettare l’istanza, presentata ...

Mimmo Lucano - la sfida dell'ex sindaco di Riace a Salvini : si candida nel suo comune : L'ex sindaco di Riace Mimmo Lucano ha deciso di candidarsi al Consiglio comunale del paesino calabrese, nonostante sulla sua testa penda ancora il divieto di dimora per l'inchiesta Xenia sull'immigrazione clandestina. Il nome di Lucano comparirà nella lista "Il cielo sopra Riace", nella speranza di

Mimmo Lucano si candida come consigliere comunale di Riace : Per me la politica ha il significato di un rapporto diretto con le persone, di dare un contributo per il riscatto della nostra terra. Partire dal basso consente poi anche di avere uno sguardo più ...