Pathway - recensione

eurogamer

(Di venerdì 24 maggio 2019) Chucklefish è uno di quei publisher che ha costruito la sua fama, a oggi, su un alto livello qualitativo e su uno stile grafico che non ha mai mancato di intrigare. Starbound, Stardew Valley e il recente Wargroove sono esempi perfetti di una line-up che sollecita sempre attenzione nel momento in cui appare il logo dell'azienda nella sezione degli annunci dei nuovi giochi in produzione.è l'esempio perfetto. Il gioco ha iniziato a mostrarsi circa un anno fa e ha subito stupito per le suggestioni che riusciva a sollecitare. L'ambientazione desertica (nord Africa) negli anni della Seconda Guerra Mondiale insieme con l'azione di esplorazione, la ricerca di tesori e misteri e i combattimenti contro i sempreverdi nazisti...tutti ingredienti che nelle mani dei bravi artisti di Robotality si sono trasformati in video e screenshot su cui gli appassionati hanno continuato letteralmente a ...