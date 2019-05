Giro, primo arrivo in salita a Zakarin

giroditalia : Date le condizioni meteo la direzione di corsa, in accordo con la giuria, ha deciso che i tempi della tappa di oggi… - chetempochefa : 'Tu i miei numeri ce li hai, io ho i tuoi... ci si vede in giro!' Nel primo lunedì senza #CheFuoriTempoCheFa rived… - giroditalia : .@VCampenaerts, best times for 1st and 2nd splits. ???? Follow live: -