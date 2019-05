Sei un Pirla! Paolo Del Debbio butta fuori Alessandro Cecchi Paone

I toni tra i due si sono alzati in modo imprevisto e il volto dello show di Rete 4 ha anche minacciato di cacciare dallo studio il giornalista che, alzatosi in piedi, ha lanciato un appello ai presenti. “State attenti perché tutti voi sarete perseguitati da fascisti, nazisti e comunisti – ha detto Cecchi Paone rivolgendosi al pubblico - L’Europa è la vostra fortuna, la vostra garanzia. Senza Europa siete tutti in galera!”. La querelle è andata avanti e, alla fine, Paolo Del Debbio si è visto costretto a scusarsi con il pubblico: "Mi scuso con il pubblico di questa scena. Non è di questa trasmissione, generalmente, fare cose di questo tipo, però non dipende da me".

(Di venerdì 24 maggio 2019) La lite tra Del durante la puntata di Dritto e Rovescio, il conduttore manda via dagli studi televisivi il giornalista. Durante la trasmissione Dritto e rovescio, la Santanchè, insieme al collega esponente del Partito Comunista, Marco Rizzo, si sono dichiarati contro l'Unione europea. Una posizione che è stata aspramente criticata da: "L'Europa è nata per cancellare gli orrori dei fascisti e dei comunisti. Grazie all'Europa non ci sono più persone torturate e perseguitate ed è una grande e bellissima opzione di libertà e serenità". Il giornalista, quindi, ha apertamente accusato Daniela Santanchè di essere una "fascista", ma l'intervento di Del non si è fatto attendere."È di melone, non lo ascolti", ha tuonato il conduttore, senza riuscire a zittire che ha proseguito nella sua invettiva contro la rappresentante di Forza Italia. "È fascista, ha fondato il partito delle fiamme tricolore", ha continuato con veemenza al quale Del ha dato del "pirla".