Buon compleanno Aurelio De Laurentiis | Fabio Fognini…

L’uomo del giorno – Buon compleanno Angelo Ogbonna - da granata a bianconero : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica ‘L’uomo del giorno’, oggi è il compleanno di Angelo Ogbonna. Il calciatore adesso si trova al West Ham ma il futuro potrebbe essere nuovamente in Italia, si preannuncia infatti il ritorno nel campionato italiano. Arriva in Serie A con la maglia del Torino e si mette subito in mostra come uno dei migliori difensori. Poi cambia maglia ma rimane sempre a Torino, è la ...

Buon compleanno Francesco Protettì - De Silvestri - Ogbonna… : Buon compleanno Francesco Protettì, De Silvestri, Ogbonna… …Angelo Del Boca, Dino Sani, Joan Collins, Francesco Sisinni, Bruno Prosdocimi, Michele Spera, Brunella Tocci, Franco Iseppi, Luigi Li Gotti, Antonis Samaras, Bruno Gentili, Pino Pisicchio, Enrico Cisnetto, Giacomo Scarpelli, Gian Pietro dal Moro, Bartolomeo Amidei, Daniele Massaro, Massimo Ceccherini, Carlo Martelli, Giovanni Lopez, Daniele Pecci, Rubens Barrichello, Valerio di Cesare, ...

Motori – Buon compleanno Peugeot 504 : le stupende Coupé e Cabriolet di Pininfarina compiono 50 anni : Disegnate in Italia dalla matita di Pininfarina le bellissime Peugeot 504 Coupé e Cabriolet compiono 50 anni Nel 2018, Peugeot 504 berlina, la prima leonessa a vincere il titolo di auto dell’anno, ha compiuto i suoi primi 50 anni. Oggi, nel 2019, si festeggia il mezzo secolo di due eleganti signore di mezza età, la 504 Coupé e la 504 Cabrio, presentate nel lontano 1969. Al Salone di Ginevra di 50 anni fa vedevano la luce le due nuove ...

Buon compleanno Pac Man! - articolo : Per qualcuno sarà difficile ricordare il primo incontro con Pac-Man, viste le tante apparizioni e incursioni su questa o quella console. Se si potesse richiamare in un istante, e facilmente, ogni sua singola rinascita... Che fosse in una veste nuova, o nel suo solito abito da gala(ga), probabilmente la prima sensazione che proveremmo un po' tutti sarebbe quella di vicinanza, anzi appartenenza, ad una grande famiglia videoludica. Pac-Man non è ...

Buon compleanno alle Rappresentative di Lega Pro! : Tutto nacque il 22 maggio 1960 quando venne fondata la Rappresentativa di Lega Pro. Una maglia azzurra a cui, negli anni, i calciatori hanno incollato i propri sogni. E’ stata festeggiata questa mattina la ricorrenza della Nazionale Serie C con il Presidente Francesco Ghirelli, il Selezionatore Daniele Arrigoni, il Segretario Generale, Emanuele Paolucci ed i dipendenti della Lega Pro. Una grande torta con il tricolore e il 59 al centro ha ...

Buon compleanno Naomi Campbell - Romulo - Arturo Vidal… : Buon compleanno Naomi Campbell, Romulo, Arturo Vidal… …Leonardo Del Vecchio, Umberto Pinardi, Diego Novelli, Peter Nero, Giuliana del Bufalo, Giorgio Lainati, Luigi Gubitosi, Roberto Napoletano, Paola Rivetta, Edmondo Cirielli, Piernicola Pedicini, Ilaria Mauro, Giordano Benedetti, Michele Pellizzer, Aurora Ruffino… Oggi 22 maggio compiono gli anni: Carmelo Sardo, giornalista, scrittore; Antonio Muratore, politico; Antonio Casellati, ...

Gli auguri di Buon compleanno su Facebook diventano Storie : 5 consigli per lasciare il segno : Tra le opzioni più apprezzate su Facebook c’è da sempre il calendario eventi, che ricorda, tra le altre cose, i compleanni degli amici. Ogni giorno, milioni di persone si affidano a questa funzionalità per far sentire il proprio affetto ad amici e parenti in un giorno speciale. Oggi, nella scelta tra il messaggio privato e il post pubblicato in bacheca, c’è un’opzione in più per scambiarsi gli auguri in modo personalizzato e creativo: le Storie ...

Buon compleanno Urbano Cairo - Emilio Carelli - Paola Saluzzi… : Buon compleanno Urbano Cairo, Emilio Carelli, Paola Saluzzi… …Laura Rizzoli, Ugo Bertone, Carmen Villani, Carlo Pegorer, Simonetta Martone, Mr T, Erica d’Adda, Monica Faenzi, Andrea de Marco, Giovanni Paglia, Marco Boni, Lisa Demetz, Joao Pedro Pereira Silva, Marco Carta, Michele Fedrizzi… Oggi 21 maggio compiono gli anni: Ugo Bertone, giornalista; Laura Rizzoli, attrice, doppiatrice; Mino de Rossi, ex ciclista; Umberto Colombo, ex calciatore; ...

Buon compleanno Al Bano - Andrea Bonanni - Diego Abatantuono… : Buon compleanno Al Bano, Andrea Bonanni, Diego Abatantuono… …Giuliano Pisapia, Ferruccio de Bortoli, Giuseppe Ottaviani, Cher, Luigi Angeletti, Erri de Luca, Lello di Gioia, Marco Nosotti, Roberta Pinotti, Monica Maggioni, Antonio Gramsci, Riccardo Chartroux, Gianluca Berti, Gabriele Muccino, Gianluca Grassadonia, Petr Cech, Andrea Lalli, Francesco Minto, Chiara Consolini, Daniela Servillo… Oggi 20 maggio compiono gli anni: Andrea Bonanni, ...

Buon compleanno Pippo - il promo in onda su Rai 1 (VIDEO) : La data è segnata sul calendario: 7 giugno 2019, giorno in cui Rai 1 stenderà il tappeto rosso per Pippo Baudo in una prima serata di festa celebrando gli 83 anni del conduttore-pilastro del piccolo schermo. Sulla prima rete Rai è in onda un particolare spot promozionale diverso dal solito, moderno, fuori dai soliti cliché dei promo più classici.Il conduttore non è presente, non c'è neanche la tipica voce fuori campo a ricordare ...

Buon compleanno Ezio Nocera - Andrea Pirlo - Lorenzo Porrà… : Buon compleanno Ezio Nocera, Andrea Pirlo, Lorenzo Porrà… …Laura Freddi, Sergio Siglienti, Piero Schlesinger, Livio Berruti, Marco Taradash, Silvana Lazzarino, Vittorio Prodi, Michele Placido, Grace Jones, Vittorio Grilli, Filippo Galli, Federica Guidi, Alessandro Naccarato, Matteo Biffoni, Giulia Bevilacqua, Diego Forlan, Victor Ibarbo, Flavio Parenti, Isabella Ragonese, Michela Coppa, Alessandro Lambrughi, Michele Camporese, Kevin ...

Buon compleanno Pippo su Rai1 - anche Anna Tatangelo tra gli ospiti (Anteprima Blogo) : Si avvicina sempre di più l'evento che chiuderà simbolicamente la stagione televisiva e che, soprattutto, festeggerà come si deve uno dei grandi della televisione. Il 7 giugno, infatti, come anticipato da Blogo un mese fa, Rai1 trasmetterà in prima serata Buon compleanno Pippo, in occasione dell'83esimo compleanno di Pippo Baudo. Secondo quanto ci risulta, tra gli ospiti dovrebbe esserci anche Anna Tatangelo, una delle tante scoperte ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Corrado Ferlaino - l’ex presidente del Napoli di Maradona : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica ‘L’uomo del giorno’, oggi è il compleanno di Corrado Ferlaino, 88 candeline per l’ex presidente del Napoli di Maradona. Ha vinto due scudetti, una Coppa UEFA, una Coppa Italia ed una Supercoppa italiana, a termine della stagione 1997-1998 è retrocesso in Serie B. All’inizio degli anni 2000 ha ceduto il Calcio Napoli a Salvatore Naldi, la decisione è stata ...

Buon compleanno Alessandra Quattrocchi - Edoardo Boncinelli - Enrico Brignano… : Buon compleanno Alessandra Quattrocchi, Edoardo Boncinelli, Enrico Brignano… …Giorgio Squinzi, Arcadio Venturi, Corrado Ferlaino, Anna Bartolini, Giampiero Galeazzi, Mago Silvan, Giuseppe Ayala, Toni Garrani, Anna Melato, Yannick Noah, Paolo Vallesi, Missincat, Matteo dall’Osso, Marco Neethling, Andrea Mei, Emanuele Bellandi… Oggi 18 maggio compiono gli anni: Alessandra Quattrocchi, giornalista; Pietro Musumeci, generale; Pantaleo Magurano, ex ...