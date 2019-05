Austria | incidente in alta quota | elisoccorso “perde” paziente durante intervento

Austria - incidente in alta quota : elisoccorso “perde” paziente durante l’intervento : Un incidente particolare quello avvenuto ieri durante un intervento di elisoccorso a St. Anton, in Tirolo. A riferire dell’accaduto è l’agenzia Apa. L’ incidente in alta quota ha coinvolto un pilota dell’ elisoccorso “Christophorus 5” che avrebbe avuto un malore mentre i soccorritori stavano caricando un ferito sull’elicottero. Il pilota ha perso il controllo del mezzo, che ha effettuato una rotazione su ...

Formula 1 – Niki Lauda - dall’incidente ai titoli Mondiali : la carriera dell’ex pilota Austriaco in un’infografica : Una carriera invidiabile: la storia di Niki Lauda riassunta in un’infografica Il mondo della Formula 1 piange la scomparsa di Niki Lauda: il tre volte campione del mondo si è spento nella notte, dopo un improvviso ricovero in ospedale in Svizzera per dei problemi renali. L’ex pilota, famosissimo per l’incidente del 1976, in cui rimase visibilmente ustionato, ha iniziato da lì un difficile percorso a causa del fumo tossico ...