Scrive Ti amo sui muri degli Uffizi a Firenze | writer incastrato sui social e

huffingtonpost

(Di giovedì 23 maggio 2019) Qualche volta dire “ti amo” può portare a una denuncia penale. Soprattutto se lo si, e per ben sette volte poi, suidi. Nella notte infatti le pareti del Corridoio Vasariano, come riporta QN, sono state imbrattate da un amante irrequieto, che cercava di convincere la donna che non era convinta del suo amore. Il tutto poi è stato postato suinetwork.Un modo singolare quello di Vitor Key, nome d’arte di un ragioniere camano di 38 anni, graffitaro edi professione, per esprimere tutto il suo amore per Connie Rakaia, 31 anni, musicista fiorentina.Per affascinare Connie Rakaia, ilVictor Key non ha esitato are su piloni fra i più preziosi al mondi, ma non è comunque riuscito a convincere la sua lei. In compenso nomi in codice e messaggi, uniti alle riprese delle telecamere di ...

giggettamx : Quando sarai sicuro dell'amore, ci saranno mille onde di marea, e solo chi scrive rimarrà ... DALLA MIA ANIMA ALLA… - iramaft5sos : Un cantante così bravo, che si scrive poesie, trasmette emozioni, e si limita a fare le canzoncine estive.… - starhwaa : belli gli ateez che rilasciano le foto alla boyfriend material davvero e poi c'è seonghwa che ci sbatte 87 foto del… -