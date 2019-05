tuttoandroid

(Di giovedì 23 maggio 2019)è in grosse difficoltà per il ban USA,ne approfitta perre il contratto per lacon. L'articololaconproviene da Tutto

TuttoAndroid : Mentre Huawei soffre, Samsung rinnova la licenza Android con Google - GiulioTerzi : #Huawei: inglese #ARM,fabbricante componenti essenziali a colosso cinese, ottempera a #ExecutiveOrder… - Pa0l0r1 : RT @arturodicorinto: Mentre sono tutti concentrati sulla vicenda Google-Huawei nessuno guarda a cosa succede nei paesi alleati degli Usa. N… -