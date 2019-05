L' indiscrezione | Meghan non è ben voluta dagli amici di Harry

ilgiornale

(Di giovedì 23 maggio 2019) Marina Lanzone A dirlo è la biografa reale Angela Levin nel documentario "Plus One", trasmesso dalla Cbs negli Stati Uniti. La duchessa di Sussex sarà colpevole o vittima di gelosie?Markle è sicuramente il membro della famiglia reale più chiacchierato del momento. L’ultimo gossip vorrebbe che la duchessa di Sussex non fosse ancora entrata nelle grazie deglidel principe. A rivelarlo è la biografa reale Angela Levin nel documentarioPlus One, trasmesso dalla Cbs negli Stati Uniti. Il timore sarebbe che il forte carattere diMarkle abbia preso il “sopravvento” sul povero duca di Sussex, succube delle decisioni e dei pensieri della moglie. “Penso chenon sia popolare in alcuni gruppi perché adoranoe sono convinti che adesso sia lei a condurre lo spettacolo”, ha dichiarato nel video la biografa. C’era da ...

