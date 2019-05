Governo | Di Maio prima c' era più collaborazione con Salvini

Di Maio : "La Lega vuole fare cadere il Governo Sui rimpatri Gentiloni aveva fatto meglio" : Nel salotto di Barbara d'Urso, il ministro del Lavoro accusa l'alleato di governo di fare un "gioco politico" per far cadere l'esecutivo. Poi chiede a Salvini un'accelerata sul rimpatrio dei clandestini

Elezioni europee e futuro del Governo - Luigi Di Maio ospite di #Corrierelive La diretta : Il vicepremier e leader del Movimento 5 Stelle negli studi del Corriere, intervistato da Tommaso Labate. In studio Alessandra Arachi. Per le domande l’hashtag è #Corrierelive

Di Maio a Salvini : “Dopo abuso d’ufficio togliamo anche il reato di corruzione? Governo avanti - ma meno str…” : L’abuso di ufficio “è un reato in cui cade spesso chi amministra, è vero, ma se un sindaco agisce onestamente non ha nulla da temere. Non è togliendo un reato che sistemi le cose. Il prossimo passo quale sarà? Che per evitare di far dimettere un sottosegretario togliamo il reato di corruzione? Sia chiara una cosa, per noi il Governo va avanti, ma a un patto: più lavoro e meno stronzate!”. Lo scrive, su facebook, Luigi Di Maio. Voler ...

L’annuncio shock di Di Maio ai fedelissimi sulla fine del Governo voluta da qualcuno : La crisi di governo ormai è dietro l’angolo, lo stesso Di Maio annuncia ai suoi fedelissimi come, quando e chi la farà scoppiare Mentre Matteo Salvini sostiene, rassicurante, ,che il governo durerà per altri quattro anni e che dal giorno dopo le Elezioni Europeetornerà a lavorare come sempre con Luigi Di Maio, si racconta anche della paura … Continue reading L’annuncio shock di Di Maio ai fedelissimi sulla fine del governo ...

Governo - Di Maio a gamba tesa su Giorgetti : “Qualcuno ha nostalgia di Berlusconi”. Poi l’affondo sulla corruzione : “Giorgetti dice ‘così non si può andare avanti’. C’è una parte di Lega nostalgica di tornare con Berlusconi“. Così il vicepremier Luigi Di Maio, durante un comizio a Cosenza, sulle ultime dichiarazioni del sottosegretario a Palazzo Chigi Giancarlo Giorgetti. Poi, continua: “Qualcuno dice che siamo troppo rigidi sulla corruzione. La legge anticorruzione l’abbiamo fatta a dicembre, qualche settimana fa abbiamo ...

Luigi Di Maio - "circolare segreta" alle spalle di Salvini. A pochi giorni dal voto - colpo mortale al Governo? : Una circolare segreta, alle spalle della Lega. Il Corriere della Sera riporta come Luigi Di Maio, ministro del Lavoro, abbia dato incarico all'Ispettorato nazionale del lavoro, dipendente direttamente dal suo Ministero, di firmare una circolare che di fatto rappresenta il primo passo verso il salar

Governo - Bersani : “Se cade - no al voto. Sinistra discuta con il M5s”. Di Maio : “Parte Lega ha nostalgia di Berlusconi” : Matteo Salvini e Luigi Di Maio tornano a giurarsi fedeltà “per altri quattro anni“, come dice il leader della Lega intervistato dal Corriere della Sera e promettono che dopo le Europee la situazione tornerà alla normalità. Ma intanto non risparmiano nuove frecciate uno nei confronti dell’altro. “Io credo che parte della Lega abbia nostalgia dei governi con Berlusconi“, dice Di Maio parlando a Radio Anch’io. Mentre ...

Di Maio dice no al rimpasto e lancia la fase 2 del Governo : Luigi Di Maio lancia la 'fase 2' del governo del cambiamento, rivendica il tanto lavoro fatto dai ministri 5 stelle ("su 10 provvedimenti varati 9 sono targati M5s"), ne elogia il coraggio "nonostante siamo spesso sotto attacco" e avverte l'alleato di governo: dica chiaramente se dopo le europee vuole far cadere Giuseppe Conte. Per quel che riguarda i pentastellati, "siamo pronti ad andare avanti per altri quattro anni", ma sia chiaro che dal 27 ...

Salvini : "Il Governo non cadràLavorerò ancora con Di Maio" : "Il governo non cade, va avanti per quattro anni e lo farà perché ha lavorato bene". Lo sostiene il ministro dell'interno Matteo Salvini che sottolinea come solo ieri ci siano state "otto dichiarazioni dei 5 Stelle contro di me. Non ho risposto a nessuna" Segui su affaritaliani.it

Antonio Tajani a Leggo : «Il Governo cadrà dopo le elezioni. Salvini sbaglia - Roma non è una città come le altre. Di Maio mi ricorda Maduro» L'intervista integrale : Partiamo dal recente passato. È stato presidente nel Parlamento europeo, che esperienza è stata? «Un?esperienza entusiasmante e storica perché sono stato il primo...

Renzi show sul palco : da Salvini a Di Maio tutte le battute dell'ex premier contro il Governo : L'ex premier: «L'Italia non conta più una cippa, Conte disastro, Salvini? Bestemmiava come uno scaricatore di porto»

Governo : Di Maio 9 provvedimenti su 10 sono a firma M5S : Governo, Di Maio: Siamo a un anno dalla nascita del Governo e a pochi giorni dalle elezioni europee, siamo qui per un atto di trasparenza.

Antonio Tajani a Leggo : «Il Governo cadrà dopo le elezioni. Salvini sbaglia - Roma non è una città come le altre. Il sorpasso della Meloni su Forza Italia è una barzelletta. Di Maio? Mi ricorda Maduro» : Antonio Tajani ospite nella redazione di Leggo per un Forum sulel elezioni europee. A intervistarlo il direttore Davide Desario. Il presidente del parlamento europeo è candidato con Forza...

