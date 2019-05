Conte e Salvini da Mattarella | dl sicurezza bis e famiglia dopo le elezioni

NOMINE RAI/ Salini come Conte : M5s all'attacco finale di Salvini : NOMINE Rai per i vertici corporate: a sorpresa l'Amministratore delegato Fabrizio Salini ha deciso. Una mossa che taglia fuori la Lega

Colle : non abbiamo il “Dl Sicurezza bis”. Salvini Contesta in tv : lo hanno : Il decreto Sicurezza bis continua ad essere tema di scontro nel mondo politico e istituzionale. Dopo la colazione di lavoro oggi al Quirinale tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il premier Giuseppe Conte fonti del Colle fanno sapere che non è stato portato dal premier alcun testo del decreto (neanche quello sugli aiuti alle famiglie) ufficialmente in visione al capo dello Stato. Immediata la replica, a Porta a Porta, del ...

Dl Sicurezza bis - Conte : “Cdm dopo le europee. Ne ho parlato con Di Maio e Salvini. Da Mattarella nessuna censura” : Tutto rimandato a dopo le elezioni europee di domenica 26 maggio. Il Decreto Sicurezza bis, provvedimento diventato centrale e urgente per la Lega, arriverà in consiglio dei ministri a risultato delle urne acquisito. Ad annunciare lo slittamento dei tempi e la convocazione ritardata del consiglio dei ministri che approverà il nuovo testo è stato direttamente il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa. Del decreto Sicurezza “è giunta ai ...

Salvini Contestato anche a Putignano - il ministro provoca la piazza : "Compagni simpatici" : Un centinaio, soprattutto giovani, dietro le transenne fischiano il leader della Lega. anche qui striscioni e lenzuoli di protesta (qualcuno sequestrato dalla polizia). E le piazza piena a metà

Salvini a Bari - Contestazione in piazza : centinaia di manifestanti - molti sono mascherati da Zorro : Corteo a poche decine di metri da via Sparano, dove si tiene il comizio della Lega. centinaia di striscioni in tutta la Puglia, dove il leader leghista è stato contestato in tutte le piazze

Lecce - Salvini è sul palco ma i fischi e i cori dei Contestatori coprono la sua voce all’altoparlante : le immagini dalla piazza : fischi, urla, cori da stadio scanditi da frasi come “restituisci i 49 milioni” e anche insulti hanno accompagnato il comizio del leader della Lega, Matteo Salvini in piazza sant’Oronzo a Lecce. La voce del vicepresidente del Consiglio a tratti è stata coperta dal rumore dei contestatori che apparivano in numero equivalente se non superiore ai sostenitori. I contestatori sono stati tenuti a distanza di sicurezza dal palco del ...

Salvini Contestato in piazza a Lecce : "Resitituisci i 49 milioni". Ma la Provincia (a guida Pd) : 'Benvenuto' : Fischi, urla, cori da stadio shanno accompagnato il comizio del leader della Lega in piazza sant' Oronzo a Lecce. Striscione di benvenuto sulla sede della Provincia