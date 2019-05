TelevideoRai101 : Consumi,Confesercenti:-60 Mld in 8 anni - RobertoPacific3 : #Confesercenti, l’aumento dell’Iva toglierà 8 miliardi al mercato dei consumi - MichelaRoi : RT @renatobrunetta: I danni fatti dal Governo giallo-verde avranno come conseguenza l’#AumentoIVA dal prossimo gennaio. Secondo @Confeserce… -

Dal 2011 il mercato interno italiano ha perso circa 60 mld di euro di spesa. Lo sostienenel rapporto "2011-2020, l'Italia che non cresce", sottolineando come "il bilancio probabilmente continuerà a peggiorare". Nel 2018,la spesa media annua delle famiglie al netto dell'inflazione è stata di 28.251 euro, in calo di 2.530 euro (-8,2%)rispetto ai livelli del 2011. Si risparmia su tutto, tranne istruzione e sanità: alimenti -322 euro, casa -1.100 euro, abbigliamento -280 euro, attività ricreative e spettacoli -182 euro.(Di giovedì 23 maggio 2019)