repubblica

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Allarme fra gli esperti che sospettano un'epidemia. Cetacei spiaggiati nei giorni scorsi a Cefalù, Palermo e nel Messinese

Marisa25997645 : RT @rep_palermo: Quarto capodoglio morto in Sicilia, avvistato a Favignana [news aggiornata alle 17:59] - mauriziamodene1 : RT @repubblica: Quarto capodoglio morto in Sicilia, avvistato a Favignana - PatriziaOrlan11 : RT @repubblica: Quarto capodoglio morto in Sicilia, avvistato a Favignana -