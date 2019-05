L’imene non deve più essere il simbolo della verginità femminile

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2019)è una piegamucosa che restringe l’apertura vaginale, e tutti devono sapere che può avere diverse forme: circolare, semilunare, dentellato, bilabiato, setto, cribroso. È possibile anche la presenza di imeni non perforati, e chiaramente si dovrà intervenire prima del menarca, cioè del primo flusso mestruale.può avere elasticità e dimensioni molto variabili edcompletamente assente, per questo esaminando l’orifizio vaginale non si può capire se una donna non è più vergine. Al primo rapporto vaginale sangue e dolore possonoassenti. Comunque la “prima volta” (la donnastare sopra, non l’uomo) non sarà più dolorosa, e sempre con orgasmi, se si spiega ai ragazzi come fare l’amore (e se c’è dolore/bruciore/fastidio, sempre, anche dopo la menopausa, l’uomosubito “uscire”!), anche perché il dolore è spesso causato più dalla paura/ansia, dalla ...

