La nuova app di messaggistica Flipchat lancia la sfida a WeChat

Talmud babilonese - il progetto di traduzione italiano “unico al mondo” con una nuova app : Il Talmud, testo sacro ebraico, è al centro di un grande progetto di traduzione italiano. Partito nel 2011, ha già dato i suoi frutti con tre volumi pubblicati e grandi eventi anche a livello internazionale. Al lavoro una squadra di oltre 90 traduttori e ricercatori con il supporto delle istituzioni che hanno stanziato oltre 11 milioni di euro.Continua a leggere

Al Roland Garros nuova tappa della caccia ai top 10 di Fabio Fognini - infortunio alla coscia permettendo : Con gli Internazionali d’Italia di Roma ormai alle spalle facciamo il punto sulla caccia all’entrata tra i top 10 della classifica mondiale da parte di Fabio Fognini. Né il ligure di Arma di Taggia, che venerdì compirà 32 anni, né i suoi diretti avversari sono in campo nei tornei di questa settimana, per cui il discorso è rimandato al Roland Garros, che inizia domenica. Fabio, attualmente 11° nel ranking ATP, sua miglior classifica di sempre, ha ...

Rare sta lavorando a una nuova IP next-gen che piacerà a chi apprezza giochi come Sea of Thieves? : Solo nella giornata di ieri vi abbiamo parlato di un leak che svelerebbe i piani per l'E3 2019 di Xbox e per il futuro della divisione gaming di Microsoft. Il lungo post pubblicato dal leaker Braldryr è anche caratterizzato da una sezione incentrata su eventi "meno probabili" e proprio in quest'ultima spunta un'ipotesi molto interessante riguardante Rare.La storica software house proporrà degli aggiornamenti riguardanti Sea of Thieves ma ...

La Modalità scura arriva in altre parti di WhatsApp con la nuova versione beta : La versione 2.19.139, disponibile in beta, porta con sé ancora più Modalità scura, chiamata Modalità notte, all'interno di WhatsApp e dimostra che i lavori procedono a ritmo serrato. L'articolo La Modalità scura arriva in altre parti di WhatsApp con la nuova versione beta proviene da TuttoAndroid.

A Roma arriva “Find & Park” : la nuova funzione dell’app EasyPark : A Roma arriva “Find & Park”: la nuova funzione dell’app EasyPark che suggerisce il miglior percorso per trovare parcheggio sulle strisce blu. La nuova tecnologia, già disponibile in 24 città in Europa, consente all’automobilista di diventare un soggetto virtuoso nella lotta contro l’inquinamento. L’app EasyPark per la gestione della sosta, attiva a Roma dal 2015, da oggi si arricchisce di una nuova funzione: Find & Park. L’innovativa ...

Giro d’Italia 2019 - risultato e classifica della tappa di oggi (Cassino-San Giovanni Rotondo) : trionfo di Fausto Masnada - Valerio Conti nuova maglia rosa : Fausto Masnada (Androni Giocattoli – Sidermec) ha vinto la sesta tappa del Giro d’Italia 2019, 238 km da Cassino a San Giovanni Rotondo. oggi è andata in porto la fuga e il 25enne bergamasco ha fatto la differenza sull’unico GPM di giornata, battendo poi in una volata a due Valerio Conti (UAE-Team Emirates), che conquista invece la maglia rosa. Alle loro spalle si piazzano gli spagnoli José Joaquín Rojas (Movistar) e Rubén Plaza ...

Fausto Masnada ha vinto la sesta tappa del Giro d’Italia - Valerio Conti è la nuova maglia rosa : Il ciclista bergamasco Fausto Masnada ha vinto la sesta tappa del Giro d’Italia, 238 chilometri da Cassino a San Giovanni Rotondo, in Puglia. Per Masnada, che corre con la Androni Giocattoli, è la sesta vittoria in carriera. Al secondo posto

Volvo - una nuova app ti dice cosa fare in caso di incidente : (Foto: Volvo) L’app Volvo Car Accident Advisor è un software gratuito per smartphone che aiuta in caso di incidente con la propria vettura, assistendo durante le varie procedure che vanno dalla constatazione dei danni alla raccolta di tutte le informazioni e dati necessari da inviare all’assicurazione. Una sorta di assistente pronto all’uso che potrebbe risultare molto comodo in una di queste situazioni decisamente stressanti, ...

Torino : nuova busta con proiettile alla sindaca Appendino : "Io vado avanti con la massima determinazione". Chiara Appendino replica così su Facebook alla nuova intimidazione subita nella giornata di ieri. La sindaca di Torino ha ricevuto una nuova busta contenente un proiettile presso gli uffici del comune. Il plico è stato intercettato dagli uomini della Digos che hanno subito avviato le indagini del caso. Non è la prima volta che l’Appendino (prima cittadina eletta tra le fila del Movimento 5 ...

Forte scossa di terremoto in Papua nuova Guinea - allarme tsunami [DATI e MAPPE] : Un terremoto magnitudo Mwpd 7.4 si è verificato in Papua Nuova Guinea alle 14:58:27 ora italiana (23:58:27 ora locale) ad una profondità di 20 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Il centro di monitoraggio USA del Pacifico ha diramato un’allerta tsunami per la Papua Nuova Guinea e le isole Salomone: “Sulla base dei dati preliminari, pericolose onde di tsunami sono possibili lungo le coste entro i ...

Forte scossa di terremoto in Papua nuova Guinea [DATI e MAPPE] : Un terremoto magnitudo Mwpd 7.4 si è verificato in Papua Nuova Guinea alle 14:58:27 ora italiana (23:58:27 ora locale) ad una profondità di 20 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Forte scossa di terremoto in Papua Nuova Guinea [DATI e MAPPE] sembra essere il primo su Meteo Web.

Meteo - il maltempo continua a flagellare l’Italia : piogge no-stop per tutta la settimana - nuova allerta per il weekend [MAPPE] : Meteo – Il maltempo continua a flagellare l’Italia: le piogge torrenziali che da tre giorni interessano le Regioni Adriatiche si sono estese oggi da Romagna e Marche (dove oggi, in molte località, le scuole sono rimaste chiuse a causa dell’alluvione di ieri) ad Abruzzo e Molise, dove si stanno verificando pesanti criticità per esondazioni e straripamenti di numerosi corsi d’acqua. Fa molto freddo, come in pieno inverno, ...

Minecraft : in occasione del decimo anniversario è stata resa disponibile una nuova mappa gratuita : In occasione del decimo anniversario di Minecraft, Mojang ha commissionato un'enorme mappa gratuita che è ora disponibile gratuitamente per tutti i giocatori. Senza dubbio un buon modo per ringraziare i fan del supporto dato al gioco in tutti questi anni.Come riporta Rock Paper Shotgun, la mappa in questione è chiamata Anniversary Map e come detto sopra è disponibile gratuitamente per tutti, sia per l'edizione Bedrock che per quella in Java. Nel ...

Mimmo Lucano alla Sapienza tra gli applausi <br> Forza nuova : "Nemico dell’Italia" : Due cortei contrapposti a Roma per Mimmo Lucano. Il sindaco indagato e sospeso dalle sue funzioni oggi ha parlato alla Sapienza della sua Riace. Un modello di accoglienza e integrazione dei migranti messo in discussione dall’inchiesta Xenia della procura di Locri (RC) che ha ottenuto il rinvio a giudizio di Lucano per le accuse di favoreggiamento dell’immigrazione irregolare, attraverso matrimoni di comodo, e abuso d’ufficio.Un presidio di ...