Julianna Margulies ha detto no a The Good Fight per una questione di soldi | l’attrice

Julianna Margulies "CBS non ha voluto pagarmi per riprendere il ruolo di Alicia in The Good Fight" : "Pensavi solo ai soldi, soldi, soldi" canta l'ultimo vincitore del Festival di Sanremo Mahmood, ma anche CBS e Julianna Margulies non hanno pensato ad altro che hai soldi bloccando la mancata partecipazione dell'attrice a The Good Fight. Lo scorso febbraio presentando The Hot Zone, la miniserie prossimamente su National Geographic ( a maggio negli USA), l'attrice aveva rivelato che le era stato proposto di riprendere il ruolo di Alicia ...

