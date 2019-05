Il rompiscatole

huffingtonpost

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Con quell’aria un po’ così, da lombardo burbero, incline ad andare al dunque, quando tutti vogliono convincersi del contrario, che taglia corto, come dicono dalle sue parti: “Dura minga, non può durare”. Giancarlo Giorgetti, il mediatore, abile da più lustri nell’arte del compromesso, stavolta si muove in direzione ostinata e contraria, perché il realismo non è pessimismo, a costo di essere o apparire un gigantesco “rompiballe”. È giusto così, pensa: vanno dette le cose come stanno, al netto delle interviste rassicuranti, degli spin allarmanti, di una politica come rappresentazione che prescinde dalla realtà di un governo che non c’è più.Eccolo, nel suo borbottio quotidiano, l’ennesimo “dura minga”, ...

