Falcone : Palermo - al Teatro Massimo va in scena 'I traditori' (2) : (AdnKronos) - "L’indagine sul palcoscenico – dicono Palazzolo e Palazzotto – riparte dai giorni delle stragi, scanditi dal colossale depistaggio attorno al falso pentito Scarantino, per arrivare ai momenti più bui di Palermo, gli anni Ottanta dove operarono altri traditori rimasti senza nome. Ma han

Palermo - sul sito Procura spazio aperto per ricordare Falcone : Palermo, 21 mag. (AdnKronos) - Uno spazio aperto per ricordare i giudici Falcone e Borsellino. L'idea è del Procuratore di Palermo Francesco Lo Voi che oggi ha aperto il sito della Procura creando un 'muro' per affiggere i pensieri dei cittadini. "Il 23 maggio e il 19 luglio del 1992 sono due date c

Anm Palermo ricorda il giudice Falcone : Palermo, 20 mag. (AdnKronos) - Magistrati, cittadini comuni, rappresentanti delle forze dell'ordine, hanno ricordato questa sera nella piazzetta della Memoria di Palermo, adiacente al Palazzo di giustizia di Palermo, il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta

Mafia : 'Il futuro della memoria' - a Palermo il ricordo di Giovanni Falcone (2) : (AdnKronos) - A dar forza alla memoria anche la partecipazione di Emanuele Schifani, figlio di Vito (agente di scorta del Giudice Giovanni Falcone, caduto nella strage di Capaci), oggi tenente della Guardia di Finanza. Ed ancora, gli agenti sopravvissuti agli attentanti ai danni dei giudici Chinnici

'Il futuro della memoria' - a Palermo ricordo di Giovanni Falcone : Palermo, 14 mag. (AdnKronos) - Sopravvissuti alle stragi, parenti delle vittime, magistrati, giornalisti. Saranno loro i protagonisti, domenica prossima 19 maggio, al Teatro Politeama di Palermo all'evento organizzato, come ogni anno, dall’Inner Wheel Palermo Normanna e dal Pool antiviolenza e per l

Aeroporti : nuovo look per Falcone-Borsellino di Palermo - cantieri aperti da metà luglio (2) : (AdnKronos) - Gli interventi riguarderanno l’adeguamento alla normativa antisismica; la ristrutturazione architettonica del terminal; la realizzazione di impianti elettrici, idrici, meccanici, speciali, antincendio e fotovoltaici; opere accessorie come rampe pedonali, pontili di collegamento al piaz