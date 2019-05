Cuneo Corso pratiche di adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano

Giro d'Italia - tappa 12 Cuneo-Pinerolo : percorso con muro in Via Principi di Acaja : Nella giornata di giovedì 23 maggio 2019 si affronterà la 12ª tappa al Giro d’Italia. La frazione in programma sarà la Cuneo-Pinerolo di 158 Km, che renderà omaggio a Fausto Coppi. Gli organizzatori hanno voluto celebrare il 70° anniversario dell’impresa eroica del “Campionissimo”. Nel 1949 rifilò 12 minuti a Gino Bartali, affrontando in solitaria ben 5 montagne. Quella di quest’anno sarà ben diversa, ma non mancheranno le difficoltà dal punto ...