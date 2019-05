Terremoto in Puglia | crolli e lievi danni fra Barletta e Trani

Blastingnews

(Di martedì 21 maggio 2019) Una scossa didi magnitudo 3.9, secondo le prime stime ufficiali dell'Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), questa mattina, precisamente alle 10:13, ha colpito una zona compresa frae Andria, in. Il sisma, per quanto sia stato di medio-bassa intensità, ha causato, soprattutto a, dov'è parzialmente crollata una chiesa e dove sono stati riscontrati danneggiamenti in vari edifici pubblici, comprese alcune scuole che, in via precauzionale, sono state evacuate. Fortunatamente, non vengono segnalatia persone. Attualmente la Protezione Civile sta eseguendo tutte le verifiche necessarie per determinare l'entità effettiva dei....

Agenzia_Ansa : #Terremoto in #Puglia, magnitudo 3.9. Epicentro vicino #Barletta, ipocentro a 34 km di profondità #ANSA - fanpage : Forte scossa di #terremoto in #Puglia: panico a Barletta, scuole evacuate e gente in fuga - Corriere : Terremoto in Puglia, scossa di magnitudo 4 vicino Barletta -