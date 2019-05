Pensioni d’oro e conguaglio - a giugno scatta il doppio taglio Fate i vostri conti : La comunicazione dell’Inps: il prossimo mese verrà recuperato l’eccesso di rivalutazione annuale e saranno ridotti anche i trattamenti Pensionistici superiori a 100 mila euro annui.

Risparmio di 140 milioni per lo Stato! Pensioni d’oro - arriva il taglio da giugno : Il presidente Inps Pasquale Tridico lo ha annunciato ieri sera: "Saranno circa 25mila posizioni e c'è un Risparmio per lo Stato di 140 milioni". Il tetto oltre il quale il taglio interviene "è 100mila euro" ha spiegato Tridico, specificando che "solo la parte retributiva verrà tagliata". Gli assegni saranno ridotti anche del 40%.

Fico : approvato il taglio delle Pensioni d’oro dei dipendenti della Camera : «Il taglio - ha spiegato Roberto Fico, il presidente della Camera - riguarderà in maniera progressiva tutti i trattamenti pensionistici più alti attualmente erogati dalla Camera dei Deputati»

Cgil e Uil alleate contro i tagli alle pensioni d'oro Ritiri dorati – La protesta contro la scure per i funzionari a fine carriera: "Non si può accettare e basta, serviva una trattativa"