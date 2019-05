Chi comanda alla Cei?

Sea Watch - il giorno dell'interrogatorio del comandante. I pm : " Il nostro lavoro è prendere i cattivi - neri o bianChi che siano" : I magistrati a Salvini: "Erano tutti informati del lavoro che stavamo facendo, sorprende la reazione del ministro"

Chi è Giuseppe Zafarana - il nuovo comandante della Guardia di Finanza : Via libera del Cdm a Giuseppe Zafarana per la guida della Guardia di Finanza. L'accordo siglato tra M5s e Lega è stato raggiunto nei giorni scorsi. Il generale di Corpo d'Armata Giuseppe Zafarana, nuovo comandante generale della Guardia di finanza, è nato a Piacenza il 2 maggio 1963 e ha iniziato la carriera militare nel 1981 frequentando l'Accademia. Ha ricoperto numerosi incarichi operativi e di staff in Veneto, Calabria, Sicilia e Lazio: in ...

Salvini al Viminale solo 17 giorni da inizio anno : "Assenteista - Chi comanda al suo posto?" : E' Repubblica a fare i conti e a rivelare che tra i dirigenti del Ministero dell'Interno circola una battuta: "Incontrare il...

Sul Fatto del 12 Maggio : Ufficio Raccomandazioni Lega. Il fido di Salvini - le riChieste a Giorgetti - la giunta Fontana dettata da “Jurassic Park” : Milano Tutti i leghisti nella rete di Nino “Jurassic Park” Inchiesta “Mensa dei poveri” – Lombardia, affari & incarichi: nelle intercettazioni i contatti di Nino Caianiello, ex capo di FI a Varese (arrestato) e gli uomini di Salvini e di Giorgetti di Davide Milosa Il cretino prevalente di Marco Travaglio Salve, sono il Pirla di Sinistra. Non vi dico il mio nome. Ma, appena mi presento, mi riconoscete. Sono entrato in politica nel ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 Maggio : Ufficio Raccomandazioni Lega. Il fido di Salvini - le riChieste a Giorgetti - la giunta Fontana dettata da “Jurassic Park” : Milano Tutti i leghisti nella rete di Nino “Jurassic Park” Inchiesta “Mensa dei poveri” – Lombardia, affari & incarichi: nelle intercettazioni i contatti di Nino Caianiello, ex capo di FI a Varese (arrestato) e gli uomini di Salvini e di Giorgetti di Davide Milosa Il cretino prevalente di Marco Travaglio Salve, sono il Pirla di Sinistra. Non vi dico il mio nome. Ma, appena mi presento, mi riconoscete. Sono entrato in politica nel ...

SbarChi ripresi - la Mare Jonio a Lampedusa : comandante indagato : Sbarcata nel porto di Lampedusa la Mare Jonio, la nave di Mediterranea Saving Human che ha salvato 30 migranti su un gommone in avaria al largo della Libia. L'equipaggio risulta indagato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, la nave è stata sequestrata. Tragico naufragio al largo della Tunisia

Capello : 'In Italia comandano gli ultrà - fanno quello che vogliono. SciocChi i giocatori che vanno a salutarli' : Ma so che se un ultrà va allo stadio e si comporta com'è successo a San Siro, procura un danno a tutti: agli altri tifosi, allo sport. Solo in Russia ho visto cose peggiori. Là negli stadi c'è gente ...

Bambino ferito dai fuoChi a Bizzarone Processo a tecnici - sindaco e comandante : Sono in tutto sei gli imputati del Processo che si aprirà in tribunale a Como l'8 giugno del 2020 - cioè tra più di un anno - per l'incidente che nel mese di agosto del 2017, nel corso della ...

Raccomandazioni sul carcinoma differenziato della tiroide : come viene definito il risChio di recidiva : Alla valutazione del rischio di recidiva del carcinoma differenziato della tiroide è dedicato questo aggiornamento, tratto dalle Linee Guida italiane sulla gestione di questa neoplasia. Le Linee Guida forniscono indicazioni riguardo alla definizione del rischio di recidiva del carcinoma differenziato della tiroide. Questo aspetto della gestione della malattia è molto importante perché permette di stabilire la probabilità che la neoplasia ...

Stefano CucChi - Chiesto processo per 8 carabinieri : il generale e i comandanti - accuse devastanti : La procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per otto carabinieri per i presunti depistaggi nell'ambito dell'inchiesta sul caso di Stefano Cucchi, morto il 22 ottobre 2009 una settimana dopo il suo arresto per droga. La richiesta, firmata dal pm Giovanni Musarò e dal procuratore capo di Roma G

L'ex Ct dell'Under 21 Gentile : 'Senza panChina - perché non volevo i raccomandati' : Arrivano interessanti retroscena in merito a Claudio Gentile, difensire campione del mondo ai Mondiali di Spagna '82 e ex commissario tecnico della nazionale Under 21 italiana, con la quale ha vinto un'Europeo di categoria ed ha conquistato un bronzo olimpico. Gentile, in un'intervista per 'Il Giorno', ha criticato la Figc per averlo 'tagliato' dal giro azzurro solo perché, in base a quanto dichiarato da lui, selezionava i giocatori in base alla ...

L'InChiesta umbra ci mette dove non dovremmo mai farci trovare : dalla parte dei raccomandati : Il ritratto del potere politico in Umbria è disarmante. Un pugno allo stomaco. Un colpo al mito del buongoverno. Non si tratta di fare i moralisti, bensì di guardare in faccia il problema. Se è vero che il voto del 4 marzo ha squadernato i segni di una rivolta popolare contro un sistema nel quale la sinistra era identificata - nepotista, clientelare, inefficiente - le conseguenze di questa inchiesta ci rimettono non dovremmo ...

InChiesta Sanità in Umbria - così venivano anticipate le domande e le risposte per favorire i raccomandati dai politici : Agli atti dell’Inchiesta di Perugia sui concorsi sulla Sanità (35 indagati, 4 agli arresti domiciliari) le immagini, secondo l’accusa, dei momenti in cui il direttore amministrativo Maurizio Valorosi e il direttore generale Emilio Duca dell’azienda ospedaliera di Perugia passavano i testi delle prove scritte per favorire questo o quel candidato “caldeggiato” dalla politica. Fra gli indagati anche Catiuscia Marini, ...

Caso CucChi - Capitano Ultimo : 'Il comandante Nistri si dimetta' : "Il sindacato dei Carabinieri del Capitano Ultimo è con la famiglia Cucchi e con tutte le vittime di violenza". Lo dice lo stesso Ultimo, il colonnello Sergio De Caprio, presidente del sindacato dei ...