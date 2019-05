Napoli,la piccola Noemi fuori pericolo

matteosalvinimi : La notizia più bella di tutte! Grazie ai medici e al buon Dio, la piccola #Noemi torna a respirare e sorridere. Un… - carlosibilia : È stata sciolta la prognosi di #Noemi, vittima del vergognoso attentato del 3 maggio a Napoli. La piccola è fuori p… - repubblica : Sparatoria a Napoli, la piccola Noemi è fuori pericolo -

La, ferita in un agguato lo scorso 3 maggio a, non è più indi vita."è sveglia,cosciente e si alimenta autonomamente. Respira spontaneamente senza necessità di supporto di ossigeno. I parametri vitali sono stabili e il quadro clinico è in miglioramento. La prognosi quoad vitam è sciolta": è quanto annuncia il bollettino dell'ospedale pediatrico Santobono di.(Di lunedì 20 maggio 2019)