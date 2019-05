Google rompe con Huawei | ' Stop agli aggiornamenti Android per la società cinese'

Blastingnews

(Di lunedì 20 maggio 2019)ha deciso di staccare la spina alla, sospendendo i servizi come gmail e simili nei dispositivi della casa madre asiatica aventi il sistema operativo. Lo ha fatto, seguendo le disposizioni del governo statunitense, che ha inserito in una blacklist laper motivi di sicurezza nazionale.die altre aziende Usa interrompono i loro servizi versoCome rivela una fonte di Reuters,non fornirà più hardware, software e servizi tecnici a, a parte quelli reperibili in open source. Di conseguenza il sistema operativo, prodotto dallaamericana, ha anch'esso interrotto le relazioni con. In una nota rilasciata da, per rassicurare chi ha un dispositivo della, si legge: “Per le domande degli utentiin merito ai nostri passaggi per conformarsi alle recenti ...

Agenzia_Ansa : Google rompe con Huawei dopo il bando di Trump, stop agli aggiornamenti Android - Agenzia_Ansa : Dopo il bando di #Trump a #Huawei, BiG assicura che #Google Play continuerà a funzionare sui dispositivi esistenti.… - BrunoRuffilli : Vi ricordate quando Google aveva prodotto il Nexus 6P con Huawei? Bene, dimenticatelo. @LaStampa -