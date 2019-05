Boschetto Rogoredo | la madre manager in cerca della figlia | «È un inferno in Terra»

Corona rientra a San Vittore : violazioni per il caso Fogli e Boschetto di Rogoredo : Nuovi guai per l'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona che stando alle notizie riportate nelle ultime ore dalle principali agenzie di stampa, sarebbe stato prelevato dai Carabinieri nel pomeriggio di lunedì 25 marzo e portato nuovamente in carcere, in forza di una disposizione del giudice del Tribunale di Sorveglianza. Il giudice Simone Luerti ha quindi disposto la sospensione dell'affidamento terapeutico di Fabrizio Corona, disposizione ...