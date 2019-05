Ancona, strano odore in casa: scoperto cadavere del proprietario morto da dieci giorni

Dramma della solitudine ad Ancona dove un uomo di 75 anni è morto da solo nella sua abitazione senza che nessuno si accorgesse di lui o lo cercasse per almeno dieci giorni. La tragedia scoperta nella mattinata di lunedì 20 maggio, intorno alle 11, dopo che i vicini di casa dell'uomo hanno lanciato l'allarme con una chiamata al numero di emergenza nella quale hanno spiegato che da alcuni giorni avvertivano un cattivo odore provenire proprio da quell'appartamento mentre l'uomo che viveva all'interno non rispondeva al campanello. Quando gli agenti di polizia e i vigili del fuoco sono accorsi sul posto, hanno subito capito cosa stava accadendo. Dopo aver sfondato la porta della casa, infatti, davanti ai loro occhi si è presentata una scena agghiacciante. Nella cucina dell'abitazione giaceva il corpo senza vita del 75enne in avanzato stato di decomposizione. Era seduto, riverso su un lato, probabilmente stroncato da un malore.

(Di lunedì 20 maggio 2019) La vittima è un uomo di 75 anni che viveva da solo nella. Per almeno nessuno si è accorto di lui e lo ha cercato. L'allarme lanciato dai vicini che avvertivano un cattivo provenire proprio da quell'appartamento. L'uomo era ancora seduto in cucina ma il suo corpo era in avanzato stato di decomposizione. In tutto questo tempo nessuno si era preoccupato di lui e nessuno lo aveva cercato. Del resto il settantacinquenne, originario di Macerata, viveva da solo in quella, non aveva moglie né figli e nessun parente in città.