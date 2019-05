Amici | Andreas risponde a Giorgio su IG | ' Sei un para | Veronica non è stata obbligata'

Blastingnews

(Di lunedì 20 maggio 2019) Ieri pomeriggio,Muller era un fiume in piena: nella diretta Instagram che aveva promesso di fare alcuni giorni fa. Il ballerino ha vuotato il sacco sulla fine dell'zia conAlbanese, sui motivi che hanno spinto quest'ultimo ad attaccarlo sui social, ma anche sul suo attuale rapporto d'amore conPeparini. Il pensiero che ha espresso il vincitore di, sostanzialmente è quello che il collega lo attacca per due motivi correlati tra loro: ha portato via la moglie al suo amico Fabrizio ed oggi ha un ruolo di rilievo nel talent Mediaset grazie a questa relazione.si difende: 'Non ho saltato nessun passaggio' "è una persona che non mi piace. Io, a differenza sua, non ho saltato nessun passaggio. Non mi va di parlare di lui", queste sono solo alcune delle cose poco carine cheAlbanese ha detto a chi sui social gli chiedeva di esprimere ...

dr_Y_now : RT @Enrica06731596: Mi sà che Giorgio albanese soffre di amnesia, e ha dimenticato che Andreas, ha partecipato per ben due volte ad amici e… - cosmosies : praticamente albanese è schizzato male perché andreas ha fatto come briga con tudisca e ha messo in atto il famoso… - holdmeandreas : RT @xCaaarlaa: 'Questa è la storia di una guerra' avrebbe detto Maria De Filippi. i tre protagonisti sono Andreas, Veronica e Giorgio. (… -